Juan Echanove explica por qué le da muchísimo miedo lo que puede pasar en España de aquí a unos meses

El actor Juan Echanove, ganador del premio Goya a Mejor Actor de Reparto por Divinas Palabras y Mejor Actor Principal por Madregilda, ha hablado abiertamente sobre la actualidad en clave política en una entrevista concedida a elDiario.

Al ser preguntado sobre cómo se siente ante los casos de corrupción que han rodeado al Partido Socialista, el actor, que acaba de estrenar la obra teatral Esencia, ha dado la vuelta la tortilla y ha confirmado que "a mí hay algo que me da un miedo de la hostia: la extrema derecha".

"Con toda mi formación e ideología, claramente de izquierdas, yo puedo ser enormemente crítico con el Partido Socialista, pero la sola presencia de la ultraderecha española, a la que conozco muy bien, en las instituciones y en la vida social, me da un miedo que te cagas", ha afirmado.

Para el actor, está "tan claro" que el PP no va a gobernar sin la ultraderecha. "Todo lo que estamos viendo, como la sanidad o la educación, es bien preocupante", ha añadido. No se ha olvidado del reciente caso de las mamografías, pues la Fiscalía de Andalucía ha recibido varias denuncias sobre fallos detectados en el programa de cribado del cáncer de mama.

Además, Amama ha denunciado a la Fiscalía de Sevilla por un supuesto borrado de historiales médicos relacionados con las mamografías de las plataformas del SAS (Servicio Andaluz de Salud). "¿Qué es lo que han hecho? ¿Vamos a aceptar también cargarnos un sistema sanitario que garantice a las mujeres la salud futura?", ha comentado al respecto Echanove.

"Recuerdo cómo la policía del tardofranquismo tiraba a la gente por las ventanas"

Preguntado sobre su conocimiento de la extrema derecha en España, Echanove ha sido aún más claro, ya que la ha vivido de primera mano. "Claro, por edad. yo tenía que ir por la calle pensando como pensaba y veía a los guerrilleros de Cristo Rey pegar hostias en la calle, unas palizas del carajo", ha comentado.

"Y recuerdo cómo la policía del tardofranquismo tiraba a la gente por las ventanas. Porque tengo 65 años. Es decir, para mí, la ultraderecha no es una cosa sobrevenida de los últimos años en la Europa Occidental, que no, que no, que les he visto en acción, sé de qué van. Y me dan muchísimo miedo", ha concluido en el citado medio.