Juan Luis Cano no se queda callado ante la propuesta electoral de Feijóo del "plus de diputados": "Todo son ocurrencias"

Alberto Núñez Feijóo quiere una reforma electoral. Hay una "necesidad", según ha contado en una entrevista en esRadio, que no abordaron "lamentablemente" en 2011, cuando por entonces tenían la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados.

Entre las propuestas de esa reforma se encuentra la de dar un "plus de diputados" al partido que gane las elecciones generales: "Modelo italiano, modelo griego, para facilitar la estabilidad, no hay ninguna duda". Aunque con "el partido sanchista" ve algo "imposible" que haya una "reforma más en profundidad".

En redes sociales ha despertado algunos comentarios, como ha sido el caso de Juan Luis Cano, periodista y uno de los fundadores del dúo Gomaespuma junto a Guillermo Fesser. Ha criticado la propuesta con varias preguntas sarcásticas.

"¿Pero qué dislate es este? No tiene ideas, todo son ocurrencias. ¿No quedamos en que no gobierna porque no quiere?", ha expresado a través de un tuit en la red social X. Este planteamiento lo propone porque, para muchos usuarios, "piensa que va a ganar, pero sin mayoría absoluta".

Hasta el ministro Óscar Puente no ha podido evitar dejar su comentario, como suele hacer habitualmente en la red social de Elon Musk, acumulando más de 2.000 'me gusta': "Ayer le hace guiñitos a Junts y hoy sale con esto. Es el caos".

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha señalado no estar de acuerdo con imitar el modelo italiano: "Es infinitamente mejor el planteamiento que yo defiendo: modificar la Constitución y elegir de forma directa por la ciudadanía, en doble vuelta, al presidente/a del Gobierno de España, a los presidentes/as autonómicos y a los/as alcaldes/as".

La periodista Rosa María Artal sentencia: "Siempre han querido eso en el PP, que es traicionar a la democracia. Lo que sea con tal de llegar a Moncloa, ¿verdad?"

El modelo italiano

La primera ministra italiana Giorgia Meloni también propone una reforma electoral con el plus de diputados. Si un partido lograse más del 42% del voto tanto en el Congreso como en el Senado de Italia, recibirían 70 diputados y 35 senadores automáticamente.