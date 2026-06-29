El análisis del 'Financial Times' sobre el cambio de Madrid con Ayuso: "Una derechista que atrae a estadounidenses ricos"

El diario británico Financial Times, fundado en 1888 y con más de dos millones de lectores diarios en la actualidad, ha dedicado un megarreportaje a la Comunidad de Madrid con un análisis que, a buen seguro, va a dar que hablar en España. Hacen una radiografía del gran cambio que ha tenido la capital española: una ciudad "superestrella" cuyo crecimiento ha creado problemas.

El articulista Barney Jopson comienza su análisis hablando del Mercado de San Miguel, en el que ya no están los madrileños que "solían hacer la compra allí, adquiriendo pescado entero y trozos de carne de un rojo intenso a vendedores que conocían desde hace años".

Ahora, un viernes cualquiera son "multitudes de turistas brindando con vasos de cerveza y que se atiborran de tacos de tartar de salmón". Para el diario, desde la pandemia del COVID-19, Madrid se ha convertido en "un imán para turistas, inversores, nómadas digitales y acaudalados plutócratas en busca de un refugio".

"Ahora tienen que caminar 20 minutos"

"Los vecinos que antes compraban en el mercado ahora tienen que caminar 20 minutos para encontrar pescado fresco", pronuncia Sonia de Gregorio, una profesora que ha hablado con el periódico. "Los latinoamericanos adinerados ya tenían una presencia consolidada. Ahora, los estadounidenses de alto poder adquisitivo disfrutan también de las fachadas de estuco, la intensa luz del sol y los museos de arte de Madrid".

Ahora, Madrid es "más cosmopolita que nunca": "Este cambio genera cierto descontento. Madrid se enorgullece de su recién adquirida popularidad y, al mismo tiempo, sufre de inquietud".

La llegan a comparar con Barcelona: "El mayor temor es la 'barcelonaización'. A principios de siglo, la gran rival mediterránea de Madrid buscaba el crecimiento a toda costa, pero la afluencia de extranjeros y capital resultó contraproducente, dejando su centro histórico deteriorado y caro. Ahora comienza a recuperarse".

Para Financial Times, el tamaño de Madrid no se ha "correlacionado" con la conectividad: "Sin salida al mar en el centro de una vasta península, permaneció durante siglos como un producto de la árida meseta castellana, caricaturizada como una ciudad de burócratas, aristócratas, militares y clérigos".

Ayuso, "la derechista que atrae a estadounidenses ricos"

No se olvidan de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien describen como "una derechista que atrae a estadounidenses ricos". Señalan que es el rostro de la ciudad, que ha hecho de la "libertad" su lema: "Mientras otros conservadores endurecen su postura sobre la inmigración, ella ensalza las virtudes de la apertura, insistiendo en que debe ir acompañada de ley y orden".

El objetivo de "preservar el carácter sencillo y sin pretensiones de la ciudad", para el diario, corre el riesgo de entrar en conflicto "con un pilar fundamental de su estrategia turística": atraer a estadounidenses adinerados.