"Le había prometido visitarla todos los días": a los 95 años, 'Gaby' muere de calor frente a la tumba de su esposa

La ola de calor que afecta a Europa se ha cobrado una víctima en Francia en circunstancias especialmente conmovedoras. Gabriel D., conocido por todos como "Gaby", falleció a los 95 años mientras acudía, como hacía cada día desde hacía más de dos años, a visitar la tumba de su esposa, Huguette, en el cementerio de Pierre-de-Bresse, una pequeña localidad situada en el departamento de Saona y Loira.

Huguette falleció en abril de 2023, a los 87 años, tras una larga enfermedad. Según recuerda la alcaldesa del municipio, Aline Gruet, Gabriel la cuidó hasta el final y, después de su muerte, prometió venir a verla al cementerio todos los días.

Los vecinos aseguran que Gaby acudía sin faltar a su cita diaria, independientemente de si llovía, nevaba o hacía mucho frío. Nada parecía impedirle rendir homenaje a la mujer con la que había compartido gran parte de su vida. Incluso su hijo intentaba convencerle de que, en determinadas circunstancias, era mejor quedarse en casa. Sin embargo, Gabriel seguía fiel a su rutina.

Un cementerio en Oviedo, Asturias. Getty Images

Un calor extremo

El pasado 22 de junio, la localidad registró temperaturas cercanas a los 39 grados. A primera hora de la tarde, cuando el termómetro ya superaba los 35 grados, Gabriel llegó al cementerio con su vehículo. Aparcó en la entrada y comenzó a caminar hacia la tumba de su esposa pero según relatan las autoridades locales, el anciano se desplomó a pocos metros del lugar donde descansaba Huguette.

Fue un vecino quien dio la voz de alarma al comprobar que no volvía. Al acercarse al interior del cementerio, encontró a Gabriel tendido en uno de los caminos. Los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar e intentaron reanimarlo, pero ya no pudieron hacer nada por salvarle. "Con este calor ya no quedaba nada más que hacer", señalaron desde el municipio.

Las personas mayores, las más vulnerables

Hay que recordar que con la edad, disminuye la capacidad del organismo para regular la temperatura corporal y también la sensación de sed. Esto hace que muchas personas mayores no perciban el peligro del calor hasta que aparecen síntomas graves.

Un hombre de origen chino visitando la tumba de un familiar en un cementerio. Getty Images

Responsables sanitarios del Hospital Universitario de Besanzón explicaron durante esta ola de calor que los ingresos de personas mayores habían aumentado alrededor de un 10 %, especialmente en pacientes de más de 75 años. Además, muchos ancianos mantienen sus rutinas habituales sin ser plenamente conscientes del riesgo que supone realizar esfuerzos o permanecer al aire libre durante las horas de mayor calor.

El último descanso junto a su esposa

La noticia causó una profunda conmoción entre los vecinos de Pierre-de-Bresse, donde Gabriel era una persona muy conocida. Durante años colaboró como voluntario en el club de fútbol local, del que fue secretario y donde dejó el recuerdo de una persona comprometida y cercana.

Su funeral se celebró de forma discreta, tal y como él había deseado. Según la alcaldesa, no quería flores ni grandes homenajes. Al finalizar la ceremonia, el cortejo fúnebre se dirigió al mismo cementerio que había visitado durante más de dos años sin faltar un solo día.