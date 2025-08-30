Juan Luis Cano ve que el Gobierno de Ayuso también contará con Henry Méndez en la Hispanidad 2025 y da la réplica del día

El actor Juan Luis Cano suele ser muy activo en la red social X y uno de sus últimos mensajes tiene que ver con la contratación que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso firmó para que el cantante Henry Méndez actúe en la Hispanidad 2025.

Su mensaje llega una semana después de todo el lío que provocó el tuit que la Comunidad de Madrid publicó en el que hablaba de que la cantante Gloria Estefan iba a actuar el próximo 5 de octubre "gratuitamente", en la Plaza de Colón de Madrid.

Lo cierto es que la artista cubana cantará tras ser contratada por 484.000 euros, IVA incluido. Pero, tal y como aparece en el Portal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, el Ejecutivo regional también aprobó el pasado mes de mayo la actuación de Henry Méndez por un importe de 32.670 euros.

"Pero no creo que lo haga por provocar, lo hace por rigor musical", ha asegurado, en un escueto José Luis Cano, dejando muy clara su opinión sobre la decisión de contar con el cantante dominicano.

En los últimos días, Méndez se ha convertido en el centro de las críticas tras decir "odio a los rojos" en uno de sus últimos conciertos. "Vota a quien te dé la gana. Vota a Abascal, vota a Mariano Rajoy. Y te voy a decir algo: yo no soy socialista. Odio a los rojos", aseguró.

Unas palabras que han hecho que desde el PSOE se le pidiera al Ayuntamiento de Madrid que se anulara su participación, el próximo 13 de septiembre, en las fiestas de Villa de Vallecas.

El cantante publicó este jueves un comunicado en el que aseguró que "no guardo odio ni rencor en mi corazón para nadie, independientemente del color de la piel, de la religión, de la condición sexual, ideología o nacionalidad".

Justificó que él intentó "parar una situación que se viene sucediendo en innumerables eventos de índole musical, donde se repiten cánticos de odio al presidente del país, que, para mí, son molestos, pues no tolero la falta de respeto a nada ni a nadie".