Julia Otero empieza hablando del fin del franquismo y acaba diciendo esto de la condena al Fiscal General del Estado

Julia Otero, hablando del franquismo, la democracia y el Fiscal General del Estado en 'Julia en la Onda'.

La periodista Julia Otero, ganadora de varios Premios Ondas, el último en 2018 con El Gabinete, que recibió el premio Nacional de Comunicación en 2021 y y la Medalla de Honor de Barcelona 2023, ha hablado este sábado del 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco y, de paso, de la condena al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.

El mismo día en el que se cumplía medio siglo desde el fallecimiento del dictador español, la Sala II del Tribunal Supremo lo había condenado a dos años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros por un delito revelación de secretos contra la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, y al que debe indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

Una noticia que, como otros temas, ha tenido un hueco al inicio del programa de este sábado de Julia en la Onda, en Onda Cero. "A esta hora, hace hoy exactamente 50 años, había en el Congreso de los Diputados una actividad frenética", ha recordado.

"Se ultimaban los detalles de un acto histórico. La proclamación de Juan Carlos como rey de España. Bueno, he dicho Congreso de los Diputados, pero no, esa es una expresión muy anacrónica. Como si en una película de romanos, apareciese uno con un Rolex. Aquello, hace 50 años, eran las Cortes Españolas y sus ocupantes los procuradores", ha razonado.

Julia Otero ha rememorado que "todos aplaudieron a rabiar al nuevo rey cuando juró por Dios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios del movimiento nacional". "Los franquistas le llamaron pronto traidor. Pero el emérito acaba ahora mismo de hacer las paces con ellos en sus memorias", ha apuntado.

La periodista ha vuelto a analizar la vestimenta de la reina Sofía cuando España estaba de luto oficial por la muerte de Franco. "Las crónicas cortesanas, escritas por supuesto años después, cuentan que la reina Sofía fue muy audaz al escoger para aquel acto solemne un vestido fucsia que destacaba entra tanta corbata negra", ha añadido.

Julia Otero ha detallado que los pelotas del reino dijeron que fue "una señal de que el color de la democracia se abriría pronto paso en aquel mundo en blanco y negro". "50 años después, el fallo del Supremo condenando al Fiscal General es para muchos la prueba de que los hijos y los nietos de aquellos señores enlutados siguen mandando", ha sentenciado.