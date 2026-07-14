Julio Salinas manda un mensaje directo a Infantino por lo que ha pasado en el Mundial: "No te equivoques"

El exfutbolista y comentarista deportivo Julio Salinas ha publicado un vídeo en su perfil oficial de TikTok (@julio.salinas9) en el que hace una reflexión muy crítica con la FIFA, organizadora de la Copa del Mundo de 2026, que se está disputando en EEUU, México y Canadá.

Lo hace pocas horas antes de que arranquen las semifinales entre Francia y España, dos de las selecciones que eran candidatas a hacerse con el ansiado título. En la otra parte del cuadro se enfrentan Inglaterra y Argentina.

"Una semifinal Noruega-Suiza, yo creo que no mola y no interesa para nada. Y encima, con la consecuencia que trae, que uno de los dos tenía que estar en la final. Así que eso no interesa y menos a la FIFA, que prefiere Inglaterra contra Argentina", ha expresado al principio de su crítica.

Con esa semifinal, el exfutbolista asegura que "todo el mundo empezará a hablar del Mundial del 86 con Maradona, las Malvinas y a ver si Messi puede emular a Maradona en aquella hazaña".

"Es lo que queríad esde el inicio"

"Y luego una final, pues fíjate, la deseada. Francia o España contra Argentina. Increíble. Y eso es lo que quería la UEFA desde el inicio del campeonato. Se ha propuesto ir en esa dirección porque empezó el campeonato con una entrada de Messi que debió ser expulsado", ha defendido. Salinas cree que con esa falta del argentino debió ser sancionado hasta con dos partidos.

"Luego, contra Cabo Verde, esos arbitrajes que te machacan, en todas las faltas, todas en contra. Contra Egipto, qué os voy a contar, le anulan un golazo a Egipto, que era el 0-2, con una faltita, un minipisotón", ha añadido.

Para rematar, señala que en el partido entre Argentina y Suiza se produjo un error de identidad: "Es cuando tú le sacas una tarjeta al número 6 y era al 8, eso es, aquí el árbitro le saca tarjeta a Paredes porque él cree que es falta de Paredes. El VAR no puede entrar en este tipo de jugadas porque, si no, nos volveríamos locos".

"Menos mal que España marcó tres goles contra Austria"

Con Inglaterra, más de lo mismo: "A Croacia la expulsan del mundial porque dicen que el balón roza en el pelo, que hay un minichip en el balón, cosa que ninguno vimos en directo. El otro día el balón pega en el cable, que lo vimos todo el mundo, pero el chip no funciona".

"Ha pasado también con Alemania, que lo han echado fuera del Mundial porque el VAR interviene en una jugada que no debió entrar nunca con aquella falta que la anula en el córner", ha criticado. Para más inri, menciona el caso de España: "Menos mal que marcó tres goles contra Austria porque, si no, aquel gol que nos anulan también es increíble".

"Infantino, no te equivoques"

El exfutbolista ha concluido que la FIFA "tiene su semifinal soñada y tendrá una final a la altura de lo que es el campeonato, pero, Infantino, no te equivoques. Desde el precio de las entradas, desde la tarjeta que quitaste por la llamada de Trump, ahora querrás hacer en vez de 48, 60 equipos para el siguiente Mundial".

"Económicamente te estás forrando, las pausas de hidratación, pero en las decisiones arbitrales creo que ha sido un verdadero desastre y decisiones que has tomado muy graves", ha sentenciado.