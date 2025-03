Karlos Arguiñano da la clave para escalfar bien unos huevos

Karlos Arguiñano ha preparado unos huevos escalfados y ha enseñado a sus millones de seguidores en todo el mundo el truco perfecto para que salgan bien: que el agua no esté hirviendo a borbotones.

Además ha explicado que en estos casos puede que se abra la clara al echarlos a la olla, si esto pasa es por una razón: el huevo no es fresco. "Los huevos frescos quedan recogidos. Cuando se os abra la clara no quiere decir que estén malos, es que igual no son muy frescos".

Estos huevos son, según el cocinero, "el perfecto acompañamiento" de unas setas con patatas. En cuanto a la cocción: el tiempo perfecto son entre tres y cuatro minutos. En el caso de quererlos más blandos un poco menos.