La actriz Asaari Bibang arrasa al responder a los que dicen que si no se "mezcla" con gente que piensa distinto a ella no crece

La actriz y humorista ecuatoguineana Asaari Bibang, que acaba de estrenar el espectáculo Bibang Theory en el Pequeño Teatro de Gran Vía, ha publicado un video en su cuenta de TikTok donde reflexiona sobre la tolerancia y la importancia de poner límites a ciertas actitudes.

"Dicen: 'Si no te mezclas con gente que piensa distinto a ti, no creces'. Pues no crezco, me da igual. No quiero ir a más casas rurales con racistas, lo siento", dice la actriz, que ha argumentado su postura asegurando que ella no es partidaria de "mezclar" gente.

"En lo que a eso respecta, soy una lavadora", afirma Asaari Bibang. En esta línea, opina sobre los que aseguran tener "amigos de todas las ideologías". Y da una buena razón para no tenerlos.

"¿Par qué quiero yo estar incómoda?"

"Mira, pues yo no, porque a mí me gusta mucho juntar a mi gente y no le voy a decir a mis amigas las bolleras que solo pueden venir los lunes, miércoles y viernes, porque los martes y jueves viene José Luis a hacernos crecer con su opinión", apunta.

Para la actriz ecuatoguineana, "salir de tu zona de confort" no es necesario y se pregunta por qué tendría que hacerlo: "¿Y para qué quiero yo estar incómoda?". Asaari Bibang subraya que ella solo quiere un espacio seguro, seguro que no te reportas en mi zona".

Asimismo, la también humorista bromea con su condición laboral: "Me dice: ¡Pues estaría bien tener a alguien cerca que fuera un reto'. Digo: 'Soy autónoma, amor, de retos ya voy servida'".

Antes de despedirse y cerrar el video, Asaari Bibang lanza una reflexión muy acertada a sus seguidores. "Cuidado con la tolerancia ilimitada a los que no toleran a nadie", avisa la actriz, que en su nuevo espectáculo reflexiona sobre la vida y todo aquello que ha aprendido en estos últimos años.