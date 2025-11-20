La actriz Pilar Castro responde claramente si antes había más libertad que ahora

La actriz Pilar Castro, conocida por su interpretación en obras como Los dos lados de la cama, Ventajas de viajar en tren y Gordos, nominada por esta última al Premio Goya a la Mejor Actriz de Reparto, ha hablado sobre si antes había más libertad que ahora.

Lo ha hecho junto a su compañero actor Ernesto Alterio, con quien coprotagoniza la nueva película Todos los lados de la cama. Castro, que tiene en su vitrina un Premio Ondas Nacional de Televisión a la Mejor Intérprete Femenina por su papel en la serie Furia, cuenta con sinceridad que "yo creo que antes teníamos más libertad que ahora".

"Antes se hacían chistes que es mejor que ahora ya no se hagan, y al revés, yo creo que estamos en un momento... Como estamos tan sobreexpuestos por las redes sociales, gusta tanto llevar la contraria, ahora hay mucha más censura, ahora todo es censurable", ha opinado la actriz.

Para Castro, antes no se tenía presión a la hora de hacer humor: "Esto es un ejercicio creativo, un ejercicio artístico, tienes muchas licencias y es lo que es. Si le pones puertas al arte, mal vamos".

Un arma de doble filo, según Ernesto Alterio

Por otro lado, para Ernesto Alterio, actor conocido por su papel también en Los dos lados de la cama, Perfectos desconocidos o El cuarto pasajero, siendo nominado en tres ocasiones a los Premios Goya, ha pronunciado que, para él, es "un arma de doble filo, en el sentido que está muy bueno tener conciencia sobre ciertas cosas y sobre la dimensión o lo que pueden herir ciertos chistes".

"Pero la conciencia yo creo que está bien como para que afine el sentido del humor, es decir, para ser más preciso en el humor, para afilarla incluso más, no cuando de repente es eso, como una cosa que te censuras, yo creo que eso no está bien", ha añadido.

"Vivimos en una vida en la que puedes ofender a cualquiera y lo que pasa es que ahora con Twitter (X) cualquiera puede opinar sobre eso de manera normal", ha rematado.