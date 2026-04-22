Santiago Niño Becerra desvela cuál es el "tema tabú" de Pedro Sánchez: "Esto mejor no tocarlo"

El economista catalán Santiago Niño Becerra, catedrático de Estructura Económica en la Universidad Ramon Llull de Barcelona, ha pasado por La Ventana para analizar la actualidad económica y política de España.

En el programa que conduce Carles Francino en la Cadena SER se ha abordado uno de los problemas que más preocupan a los españoles: la vivienda. Concretamente, un 42,8% de los españoles considera el acceso a una vivienda como el principal problema nacional, según datos del CIS del mes de febrero.

Al hilo de esto, muchos expertos creen que el gran "debe" del gobierno de Pedro Sánchez es no haber sabido tomar medidas eficaces para paliar este problema. Una cuestión que se ha debatido este miércoles en La Ventana.

"Ha demostrado que no es miedoso"

Para Santiago Niño Becerra, la vivienda es "un tema tabú" en el Ejecutivo. "Creo que no es miedo, porque ha demostrado que no es miedoso", ha señalado en referencia a Pedro Sánchez.

Al hilo de esto, el economista catalán ha argumentado su opinión: "Hay muchos temas sociales involucrados, temas económicos, entra también la banca a través de los créditos hipotecarios..."

"Es donde yo creo que se manifiesta el derecho de propiedad", ha afirmado Niño Becerra, que a su vez ha recordado que "la vivienda habitual se considera riqueza", aclarando que en su opinión es "un absurdo".

"Creo que es aquello de 'esto mejor no tocarlo'", ha sentenciado el economista en relación a la falta de medidas claras y eficaces por parte del gobierno a la hora de resolver el incremento disparado de los precios.

La falta de oferta, el gran problema

Asimismo, Niño Becerra ha comentado el Plan Estatal de Vivienda 2026‑2030, aprobado por el Gobierno recientemente con el objetivo de afrontar la crisis del acceso a la vivienda, y que estará vigente durante los próximos cuatro años.

"Sigo diciendo que el problema de la vivienda es la falta de oferta", ha opinado el economista catalán. "Haciendo cuatro números, y teniendo en cuenta el precio medio del metro cuadrado construido en España, a la conclusión que se llega es que nos quedamos muy cortos", ha sentenciado Niño Becerra.