La carta al director de 'El País' de un vecino de Huesca denunciando la sanidad que ha llegado a leer Pilar Alegría en las Cortes

Pilar Alegría en las Cortes este viernes con una foto de la carta de Joan al director de 'El País'.

La dirigente del PSOE en Aragón, Pilar Alegría, ha leído este viernes en la sesión plenaria de las Cortes de Aragón la carta al director de El País que se publicó este jueves por parte de un ciudadano de Huesca que denunciaba el estado de la sanidad en la región y todo lo que estaba sufriendo.

"Abandonado por la sanidad", decía claramente el título elegido por su autor, Joan Castillo Olivares. "Soy un ciudadano de Huesca al que literalmente han dejado mudo. Me extirparon la laringe y llevo 11 meses a la espera de la prótesis fonatoria. En atención al paciente me dicen que no hay otorrinos y los otorrinos, que no hay anestesistas. ¿A quién haces caso?", comenzaba diciendo

Castillo continuaba así: "Unos por otros, y yo sin poder articular palabra. La logopeda, ya que anteriormente sufrí otro cáncer, ese en las cuerdas vocales, dijo que por las 30 sesiones de radiación mis músculos son tan débiles que no podré hablar".

Por ello, denunció lo que le estaba pasando para dejar constancia de cómo era la sanidad en la comunidad: "Así funciona la salud en Aragón. Te abandonan a tu suerte".

La intervención de Alegría

Tras leer esta carta, Alegría ha afirmado en su intervención que Joan "lleva meses y meses esperando respuesta, respuesta del Gobierno que es el responsable de la sanidad en Aragón, que es su Gobierno". "El problema es que hay muchos Joanes, muchas Pilares, muchas Marías, muchos Luises, que tienen que esperar muchas semanas por su médico de atención primaria y cuando tienen que ser atendidos por su especialista o esperan una operación esas semanas se convierten en meses o en años", ha afirmado.

Alegría le ha criticado que parece que "a lo largo de estos tres años de Gobierno se le ha olvidado una máxima, que es la de preocuparse de los problemas de los aragoneses". "Hay hoy en día más de 7.000 personas en la lista de espera, 750 más que cuando usted llegó al Gobierno", le ha explicado.

La dirigente socialista entonces también ha denunciado lo que ocurre en la Educación: "Mientras estaban en funciones y mientras sus jefes en Madrid les cerraban su acuerdo de Gobierno nos desayunamos con la privatización en el Bachillerato, algo que nunca había pasado en nuestra comunidad y que estamos viendo que también está llegando a la FP y a la Educación infantil".

Por ello, Alegría ha asegurado que "el problema con el PP y Vox es que cuando ven un servicio público no ven el servicio a los ciudadanos, solo ven negocios y eso le lleva a coger recursos de fondos públicos para duplicar algo que ya existe".