Luis Zahera confiesa que en su juventud cayó "en todas" las drogas: "Tuve a gente que le fue muy mal"

El actor gallego Luis Zahera fue el último invitado de Universo Calleja, donde hizo un repaso a su trayectoria profesional; con Jesús Calleja se abrió como pocas veces antes en lo referente a lo personal.

Criado en la Galicia de los años ochenta, Zahera contó las dificultades a las que se tuvo que enfrentar cuando era joven, pues había "muchas drogas" en su barrio. "Mi madre vio que eso me gustaba", confesó el actor.

Entre su grupo de amigos, estas sustancias estaban presentes, y aseguró que todo aquello era un poco "terrorífico". "Ya la heroína no, porque era muy problemática. Sabíamos lo que pasaba con ella, pero con el resto caímos", contó en Telecinco.

El actor no dudó en confesar que él cayó "en todas". Además, Luis Zahera recordó que entonces murió algún amigo suyo: "De verdad... tuve a gente que le fue muy mal". Viendo lo que ocurría en su barrio, su madre tomó una drástica decisión.

"Mi madre me largó a Nueva York para escapar de todo. Allí hice construcción, demolición en las Torres Gemelas para una empresa portuguesa...", explicó en Universo Calleja. Recordando esta etapa de su vida, también contó cómo reaccionó su padre.

"Una vez, cuando éramos todos drogadictos, venía por la mañana, se me acercaba al oído y me decía todo serio: 'Hijo mío, ¿por qué no te suicidas? Tu vida no tiene sentido...'. Era un tipo muy peculiar", aseguró Luis Zahera.

¿Quién es Luis Zahera?

Luis Zahera (Santiago de Compostela, 1966) es un actor español que se ha consolidado como uno de los secundarios más reconocidos del cine y la televisión. A lo largo de más de tres décadas de carrera, ha construido una identidad muy marcada interpretando personajes duros, incómodos o moralmente ambiguos.

Tras darse a conocer en Galicia con la serie Mareas vivas, su salto al ámbito nacional llegó con papeles en producciones destacadas como Celda 211, El reino o As bestas. Esa trayectoria le ha valido dos premios Goya al mejor actor de reparto, consolidándolo como una figura clave dentro del cine español contemporáneo.

En paralelo, Zahera ha mantenido una presencia constante en televisión con títulos como Vivir sin permiso, Sky Rojo o Entrevías. Su carrera refleja el perfil de un actor de reparto imprescindible, capaz de aportar peso dramático y personalidad propia a cualquier historia en la que participa.