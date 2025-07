La dueña de un bar de carretera le pide a un influencer que no diga lo que vale una botella de agua: no le hace caso

"No, no. Cocituber, no me hagas esto". Así empieza el vídeo que ha subido a sus redes sociales Cocituber, influencer gastronómico, que ha decidido hacer caso omiso a la advertencia de la dueña de un bar de carretera.

"Vais a flipar con lo que voy a enseñar. En la vía de servicio con el agua más cara de toda España", ha afirmado el creador de contenido antes de mostrar el precio de una botella de agua de la marca Evian de 75cl a 4,20 euros.

"Se aprovechan de la peña. Es un atraco. Les tienen que poner pasamontañas", dice un cliente que hay por ahí sobre el precio del agua.

"Esto te lo voy a hacer", le responde Cocituber a la dueña cuando le dice que no lo muestre porque ella se portó bien con él. "Me tratáis muy bien pero a 4,20 es una barbaridad. Os lo llevo diciendo tiempo y es una barbaridad", apostilla él.

"Lo siento mucho. Digo lo bueno y lo malo. Pues nada, que sepáis que es otro sitio donde no voy a poder echar más gasolina, justo aquí en la entrada de Ávila", señala mientras abandona el lugar.