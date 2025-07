La forma en que responden a una oferta de trabajo es MUY poco común: "Estoy por nombrarla CEO"

Buscar trabajo en España es una tarea ardua, donde puedes encontrarte condiciones de todo tipo. Sin embargo, en ocasiones es quien busca empleados el que se encuentra con momento inauditos que levantan gran revuelo en las redes sociales.

Esto último es lo que le ha ocurrido al usuario de X @Serthand, residente en la isla de Tenerife, quien ha contado la respuesta que ha recibido tras publicar un anuncio ofrenciendo un empleo.

"Hace unos días puse un anuncio ofreciendo un puesto de trabajo. He contactado con una de las personas interesadas para hacerle una entrevista y me ha citado en un lugar a una hora. ESA PERSONA A MÍ", ha escrito. Y ha agregado: "Estoy por nombrarla CEO de la empresa, directamente".

A continuación, ha explicado que lleva una semana con la oferta de trabajo subida a un portal de empleo: "Y ya he superado el cupo de situaciones en las que piensas '¿En serio?'".

De hecho, unos días antes de esta publicación ya explicó en la red social que había hecho "la entrevista de trabajo más rara de la historia". "Una persona arisca, prepotente, por momentos agresiva. Me ha llamado 'señorito' con desdén. Ha hablado fatal de su anteriores empresas, jefes, compañeros. No sé si he entrevistado a una persona o a un gato".