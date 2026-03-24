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La Guardia Civil va a recibir al fin las balizas V16 para sus coches patrulla tras meses de retraso: ya se ha formalizado el contrato
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La Guardia Civil va a recibir al fin las balizas V16 para sus coches patrulla tras meses de retraso: ya se ha formalizado el contrato

Aunque el dispositivo era obligatorio para los conductores desde Año Nuevo, la Guardia Civil acaba de ver su contrato de suministro formalizado: podrá empezar a recibir las balizas V16 desde ahora.

Alberto R. Aguiar
Alberto R. Aguiar
Agente de la Guardia Civil equipado con su chaleco reflectante, junto al coche patrulla en una carretera.Getty Images

Las balizas V16 son los controvertidos dispositivos obligatorios para todos los conductores en España desde que comenzó 2026. Emiten unas señales lumínicas que, instaladas en el techo de un vehículo averiado, permiten al resto del tráfico detectar cuando hay una emergencia en la vía.

Los miles de conductores españoles tuvieron que sufragar de su bolsillo en los últimos meses la adquisición de esta herramienta que, además, debe ser un dispositivo homologado por la Dirección General de Tráfico (DGT). Es decir: no cualquier baliza de emergencias vale. En concreto, el aparato debe tener en su caja el distintivo de estar homologada por la DGT 3.0.

El distintivo es necesario porque es lo que evidencia que estas balizas, además de emitir las señales lumínicas pertinentes, tienen la capacidad para conectarse a la plataforma digital de la DGT. Gracias a ello, la DGT puede señalizar posibles averías o emergencias en tiempo real en su red de carreteras, y alertar de ellas en los paneles lumínicos de autopistas y autovías.

El no tener una baliza V16 homologada en la guantera acarrea sanciones, además. Si la Guardia Civil te para y te pilla sin una baliza V16 en el coche puede ponerte una multa de 80 euros desde el 1 de enero de 2026. Por eso es muy llamativo que el contrato para comprar las balizas V16 para los coches patrullas del Instituto Armado no se haya formalizado... hasta ahora.

La Guardia Civil empezará a recibir sus balizas V16

El BOE de este martes publica la formalización de un contrato de suministro muy esperado tanto para la Benemérita como para todos los conductores del país. A pesar de que la licitación y el pliego de condiciones se publicaron en junio del año pasado, no fue hasta diciembre cuando se adjudicó el contrato.

Y no ha sido hasta el pasado 20 de marzo cuando se ha formalizado. El contrato ya fue firmado por el interventor el pasado 5 de marzo, rubricado por el jefe de Asuntos Económicos del cuerpo el pasado día 14, y no fue hasta el miércoles de la semana pasada cuando el contratista, la empresa Blu Castle Iberia SL, firmó el contrato.

Ahora, el documento advierte que la sociedad tiene un plazo de 150 días a partir del día siguiente a su formalización, que fue efectiva el viernes, para hacer entrega del lote. Se entregarán 17.000 balizas V16 por 619.650 euros, 749.776,50 euros con el IVA incluido. Supone un precio unitario de 36,40 euros sin IVA, 44,10 euros con IVA. Un precio habitual para el visto en el mercado por este dispositivo.

No hay datos públicos ni actualizados que indiquen a cuánto asciende la flota total de vehículos de la Guardia Civil, más allá de referencias someras a que no alcanza los 20.000. Por eso, el lote de 17.000 balizas V16 tienen por destino la práctica totalidad de coches patrulla de la Benemérita, que todavía hasta ahora estarían circulando sin este dispositivo obligatorio.

La irrupción de las balizas V16 en la red viaria española supuso un pico de ansiedad y dudas para más de un conductor. El Ministerio de Interior se vio forzado a confirmar que inicialmente se sería flexible con este tema. No se multaría a nadie que no llevara encima la baliza durante un período de tiempo "razonable".

Ese período de tiempo expiró, aunque no parece que para el Instituto Armado. Se ha tenido que esperar casi a finales de marzo de 2026 para ver en el BOE la publicación de este contrato formalizado. Los coches patrulla de la Benemérita empezarán a contar desde ahora con sus balizas V16 para situaciones de emergencia en caso de problema en carretera.

Alberto R. Aguiar
Alberto R. Aguiar
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Mi trabajo no es solo contarte las noticias, sino explicarte cómo te afectan o por qué deberían importarte. Me verás escribiendo de todo, pero con especial debilidad por la política, lo social y lo tecnológico.



Andaluz cosecha del 92. Vamos, como Curro de la Expo de Sevilla. Nací en Algeciras pero he vivido y trabajado en Málaga, Ceuta y, desde hace ya unos cuantos años, Madrid. Estudié Periodismo en la Universidad de Málaga y tengo un Máster en Periodismo Multimedia Profesional por la Complutense de Madrid.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de lo que me echen: ya he vivido unos cuantos eventos históricos. Tengo, eso sí, especial sensibilidad por temas relacionados con cómo la tecnología impacta en la sociedad: ciberseguridad, nuevas tendencias, grandes plataformas. 

 

 

Por supuesto, siempre tengo un ojo puesto en lo que pasa en el Congreso y en el Consejo de Ministros para explicar cómo las decisiones que toman los políticos nos afectan en el día a día. Y el otro ojo puesto en la calle, donde siempre debe estar el periodismo.

  

Mi trayectoria

Graduado en Periodismo por la Universidad de Málaga, aprendí de nuevas narrativas digitales con un Máster de la Complutense de Madrid. Pero donde me he bregado y convertido en el periodista en el que soy ha sido trabajando durante más de diez años en medios locales, especializados y generalistas.

 

 

Hice periodismo de investigación en una revista local de Málaga, fui responsable de web en El Faro de Ceuta, cubriendo la última hora en la ciudad autónoma. Aprendí de economía y finanzas en Bolsamanía para dar después el salto a la edición española de Business Insider, donde me convertí en editor de Política y reportero de Ciberseguridad: siempre atento a la industria, siempre atento al conflicto. Ahí fue cuando gané el VII Premio de Periodismo de Ciberseguridad que da la empresa ESET.

 

Antes de llegar a El HuffPost asumí durante meses la responsabilidad de coordinar a un equipo de jóvenes periodistas en el diario La Razón. Y ahora estoy aquí, con ganas de ayudarte a comprender la actualidad como un especialista.

 

 

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