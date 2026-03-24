La Guardia Civil va a recibir al fin las balizas V16 para sus coches patrulla tras meses de retraso: ya se ha formalizado el contrato

Las balizas V16 son los controvertidos dispositivos obligatorios para todos los conductores en España desde que comenzó 2026. Emiten unas señales lumínicas que, instaladas en el techo de un vehículo averiado, permiten al resto del tráfico detectar cuando hay una emergencia en la vía.

Los miles de conductores españoles tuvieron que sufragar de su bolsillo en los últimos meses la adquisición de esta herramienta que, además, debe ser un dispositivo homologado por la Dirección General de Tráfico (DGT). Es decir: no cualquier baliza de emergencias vale. En concreto, el aparato debe tener en su caja el distintivo de estar homologada por la DGT 3.0.

El distintivo es necesario porque es lo que evidencia que estas balizas, además de emitir las señales lumínicas pertinentes, tienen la capacidad para conectarse a la plataforma digital de la DGT. Gracias a ello, la DGT puede señalizar posibles averías o emergencias en tiempo real en su red de carreteras, y alertar de ellas en los paneles lumínicos de autopistas y autovías.

El no tener una baliza V16 homologada en la guantera acarrea sanciones, además. Si la Guardia Civil te para y te pilla sin una baliza V16 en el coche puede ponerte una multa de 80 euros desde el 1 de enero de 2026. Por eso es muy llamativo que el contrato para comprar las balizas V16 para los coches patrullas del Instituto Armado no se haya formalizado... hasta ahora.

La Guardia Civil empezará a recibir sus balizas V16

El BOE de este martes publica la formalización de un contrato de suministro muy esperado tanto para la Benemérita como para todos los conductores del país. A pesar de que la licitación y el pliego de condiciones se publicaron en junio del año pasado, no fue hasta diciembre cuando se adjudicó el contrato.

Y no ha sido hasta el pasado 20 de marzo cuando se ha formalizado. El contrato ya fue firmado por el interventor el pasado 5 de marzo, rubricado por el jefe de Asuntos Económicos del cuerpo el pasado día 14, y no fue hasta el miércoles de la semana pasada cuando el contratista, la empresa Blu Castle Iberia SL, firmó el contrato.

Ahora, el documento advierte que la sociedad tiene un plazo de 150 días a partir del día siguiente a su formalización, que fue efectiva el viernes, para hacer entrega del lote. Se entregarán 17.000 balizas V16 por 619.650 euros, 749.776,50 euros con el IVA incluido. Supone un precio unitario de 36,40 euros sin IVA, 44,10 euros con IVA. Un precio habitual para el visto en el mercado por este dispositivo.

No hay datos públicos ni actualizados que indiquen a cuánto asciende la flota total de vehículos de la Guardia Civil, más allá de referencias someras a que no alcanza los 20.000. Por eso, el lote de 17.000 balizas V16 tienen por destino la práctica totalidad de coches patrulla de la Benemérita, que todavía hasta ahora estarían circulando sin este dispositivo obligatorio.

La irrupción de las balizas V16 en la red viaria española supuso un pico de ansiedad y dudas para más de un conductor. El Ministerio de Interior se vio forzado a confirmar que inicialmente se sería flexible con este tema. No se multaría a nadie que no llevara encima la baliza durante un período de tiempo "razonable".

Ese período de tiempo expiró, aunque no parece que para el Instituto Armado. Se ha tenido que esperar casi a finales de marzo de 2026 para ver en el BOE la publicación de este contrato formalizado. Los coches patrulla de la Benemérita empezarán a contar desde ahora con sus balizas V16 para situaciones de emergencia en caso de problema en carretera.