La Policía Nacional pide extremar la precaución ante la proliferación de la 'estafa del gato'

La Policía Nacional ha pedido a los ciudadanos que extremen la precaución ante la proliferación de la llamada 'estafa del gato', en la que poco tienen que ver animales tan preciosos como el de la foto de arriba.

"¿Conoces la estafa del gato? Alguien se presenta como mecánico y te dice que tu coche suena raro y que es peligroso circular con él. Te ofrece una solución", dice una agente en un vídeo difundido en las redes sociales de la Policía.

"Te saca un gato hidráulico, levanta tu coche, te dice que puede arreglarlo, pero a cambio te cobra entre 600 y 800 euros. Cuidado, es una estafa. No aceptes ayuda de extraños si te piden dinero", recomienda el Cuerpo.

Este consejo a los conductores se suma a otro que recientemente dio la Guardia Civil, que publicó un vídeo en el que señalaba: "¿Te vas de vacaciones? Pues nunca dejes la llaves de tu vivienda en el interior de tu vehículo. Esto es un grave error porque estás poniendo en peligro tu vivienda e incluso a tu familia".

Según apuntaba, "si sufres un robo en el interior de tu vehículo, cogen estas llaves y logran averiguar tu dirección, pueden acceder a ella fácilmente y sustraer los objetos de valor".

"Normalmente las viviendas están vacías, pero se han dado casos en que los ladrones acceden al interior encontrándose familiares que no se han ido de vacaciones", advertía el agente.

"Por ello, recuerda: no dejes las llaves en tu vehículo y si dejas objetos no lo hagas en lugares visibles desde el exterior", insistía.