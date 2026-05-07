Ayuso anuncia que se trae "importantes inversiones" de México y Facua lo desmonta en una frase

La gira internacional de Isabel Díaz Ayuso en México continúa dando que hablar. Después de la serie de encontronazos que ha venido teniendo, en forma de críticas y protestas a sus loas a la conquista española o a la defensa de la figura de Hernán Cortés, la mandataria madrileña ha hecho el primer anuncio de carácter económico de un viaje —de 300.000 euros— del que la consecución de inversiones extranjeras era uno de los principales pilares. Pero ese anuncio no ha estado exento de críticas de quienes valoran que no se trata de una captación fruto de la expedición política al país que llegó a tachar de "narcoestado". Entre ellos, el del secretario general de Facua, Rubén Sánchez.

"Anunciamos nuevas importantes inversiones desde México a Madrid. Es una gran noticia para todos", puede leerse en la publicación que Ayuso ha realizado en la madrugada de este jueves en su cuenta oficial de X, desde la ciudad de Aguascalientes, en el estado de mismo nombre que conforma un feudo de la derecha mexicana. Más allá de que Ayuso haya optado por escribir México sin la grafía de la 'j' —cuestión que se entiende como una provocación para los mexicanos—, ha anunciado que el grupo de restauración Alsea va a invertir "77 millones de euros más"

Ayuso ha realizado dichas declaraciones desde la sede de la compañía Alsea, en un vídeo en el que puede verse únicamente dos micrófonos, el de la cadena autonómica Telemadrid y otro cuyo logotipo no alcanza a verse en el plano. "Estamos en el Grupo Alsea, en Ciudad de México. Este es uno de los grupos empresariales de establecimiento de alimentación más importantes de México. Tiene, sobre todo, sus ojos puestos sobre la Comunidad de Madrid y gran interés, y, por tanto, ahora anuncia una inversión de 77 millones de euros más", ha relatado, que "equivale a 78 nuevos establecimientos" y "también de otros 2.400 empleos".

En este sentido, no es extraño que Ayuso emplee los términos "más", "nuevos" u "otros", puesto que el Grupo Alsea ya tiene una importante presencia en la capital de España. Lo mencionó la propia presidenta, identificando el nombre de la compañía con sus marcas más conocidas: "Hablamos de los Starbucks, de los Ginos, de los VIP's, de los Domino's Pizza...". Precisamente, esta cuestión ha provocado diferentes reacciones dirigidas a desmontar el anuncio de la inversión.

Desmontando el anuncio de una inversión "que la empresa ya había anunciado hace dos meses"

Una de ellas ha sido de Antonio Maestre, escritor y periodista de La Marea, quien ha compartido un documento del propio grupo empresarial, incidiendo en que en este ya se contemplaba esa inversión anunciada. "Esto es mentira. Las inversiones del grupo Alsea en Europa no tienen nada que ver con la visita de Ayuso. Lo podéis comprobar en su plan estratégico que se presentó en marzo de 2026", sentenció Maestre en su cuenta oficial de X.

En esa misma línea se ha pronunciado Rubén Sánchez en X, quien ha indicado que "Díaz Ayuso haciendo creer que en su visita a México para atacar al Gobierno de Claudia Sheinbaum ha convencido al grupo Alsea de que realice una inversión millonaria en Madrid". A renglón seguido ha puntualizado que se trata de "una inversión que la empresa ya había anunciado hace dos meses", sentenciando que "el PP es una fábrica de bulos y odio".