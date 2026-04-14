La reacción de un turco al leer lo que le dice Sánchez a Netanyahu por el Líbano es para verla en bucle

Suma y sigue en la relevancia internacional que ha ganado Pedro Sánchez este 2026. Aunque su reputación viene de lejos, sus últimas posturas han enamorado a muchos en el extranjero, sobre todo en Turquía. Desde que pronunció un tajante "no a la guerra" hacia la guerra en Irán, iniciada tras el bombardeo de EEUU e Israel, los turcos iniciaron un movimiento en redes sociales para halagar a Sánchez y a España.

Fue hace cosa de un mes cuando el periodista turco Özgur Hasan Altuncu reaccionó y pidió a sus compatriotas demostrar el apoyo a España con ejemplos bastante llamativos: "Haremos más espacio para Zara y Bershka en nuestros armarios, aumentaremos el uso de BBVA en nuestras decisiones financieras".

Ese 'movimiento' se trasladó hasta los aficionados del Samsunspor, de la liga turca, que visitaron al Rayo Vallecano en un partido de Conference League y entonaron el himno vallecano y gritaron "Pedro Sánchez Atatürk!", traducido a "Pedro Sánchez, padre de los turcos".

Un mes después, tras Sánchez criticar el ataque de Israel al Líbano tras el alto el fuego entre Israel, EEUU e Irán, el influencer turco @xbreexy31 ha hablado del presidente del Gobierno de forma cristalina.

"Con este presidente es el mejor país del mundo"

En un vídeo publicado en TikTok halagó a Sánchez después de pedir que el Líbano fuese incluido en el alto el fuego. "Señores, ¿cuántas pruebas más necesitan para comprender que este país, con este presidente, es con diferencia el mejor país del mundo y, por lo tanto, nunca me arrepentiré de mi inmigración?", ha afirmado.

"Simplemente confíen en mí. El Gobierno en España, con Pedro Sánchez, no solo aboga por los palestinos o se distancia de la guerra en Irán, sino que incluso aboga por los libaneses", ha añadido.

Y también ha hablado de los ciudadanos españoles: "No solo les preocupa Palestina o uno o dos países, les preocupa la justicia nacional y cada país que experimenta una injusticia o es atacado en violación del derecho internacional".

Ha rematado diciendo que España es el único país en Europa y en el mundo que puede "mantenerse firme": "Respeto a España. ¡Viva España!".