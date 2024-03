La total ignorancia de un camarero está a punto de costarle un grandísimo disgusto

Los creadores de contenido Pablo Vera y Juan Pérez han acudido a un bar porque el primero tenía muchas ganas de probar la tarta de Santiago, sin embargo, le ha hecho una pregunta al camarero debido a su alergia: "¿Esto no tendrá frutos secos, verdad?".

El camarero, seguro de lo que decía, ha respondido: "No, no, que va, tú tira, cométela". Pero a Juan le ha sonado que sí tenía frutos secos, por lo que, buscando en Internet, se llevaron una sorpresa.

"Me fío de la buena bondad del camarero", pero, efectivamente, la tarta de Santiago tenía frutos secos: "¡250 gramos de almendras!". "Con eso Juan me tiene que llevar a cuestas al hospital", ha expresado.

Ha querido probar un trozo, pero su amigo no se lo ha permitido ya que podía causarle un grave problema de salud. A pesar de la ignorancia del camarero, ellos dos no se lo han tomado mal, sino todo al contrario, y le han avisado para que no le pase a otro que no piense en buscar la receta: "Por si le vuelve a pasar, la tarta de Santiago está hecho con almendra, se lo digo para que lo tenga en cuenta la próxima vez".

"Siempre que vayais de viaje pregunten todo porque yo ya he tenido malas experiencias", ha rematado. El vídeo ha acumulado más de 108.000 'me gusta' y ha generado cientos de comentarios.