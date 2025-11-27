Las cámaras captan el gesto de la reina Letizia después de este saludo: 6 segundos que no dejan de verse

Mientras el rey Juan Carlos concedía una entrevista a France 3 para hablar de sus memorias, su hijo y su nuera ofrecían una cena de gala en honor al presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y su esposa, Elke Büdenbender.

Después de un caluroso recibimiento en el Palacio Real, los reyes de España han celebrado un banquete en honor al dirigente alemán y su esposa donde Letizia ha sido una de las grandes protagonistas.

Como recoge Uxia Prieto en El HuffPost, la reina Letizia ha desempolvado algunas de las tiaras más imponentes del joyero real: primero con la elección de la tiara de perlas de María Cristina para la cena de gala con el Sultán de Omán y este miércoles con la tiara Cartier que perteneció a Victoria Eugenia en el marco de la visita de Estado del presidente de Alemania.

La pieza es una tiara elaborada por Cartier en los años 20 que Alfonso XIII compró en París para su mujer, la reina Victoria Eugenia. Se trata de una joya de diamantes y perlas montadas sobre platino estilo art déco que la bisabuela de Felipe VI modificó para sustituir las perlas por unas esmeraldas que terminó vendiendo ya en el exilio.

Los 6 segundos de Letizia

Pero, sin duda, uno de los momentos más curiosos ha tenido lugar cuando la reina, en pleno besamanos con algunos de los invitados al acto, ha hecho un curioso gesto cuando ha pasado por delante de ella —tal y como comentan algunos expertos en la propia publicación— José Alberto Barja, ayudante de campo del rey.

"¿Parece como si estuviera diciendo '¡Qué bien te arreglas!' a alguien que conoce personalmente/a alguien de la corte real?", dice otro de los expertos que ha visto el vídeo, que dura 6 segundos y que está dando mucho juego.

Como se ve en las imágenes, sí parece que la reina conoce de forma personal a esta persona por el gesto de alegría y de complicidad que hace cuando este hombre pasa por delante.