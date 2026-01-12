Óscar Puente vuelve a ironizar sobre los datos del programa de Toni Cantó: "Lo dejas como un solar"

Óscar Puente ironiza sobre los datos de audiencia del programa de Toni Cantó en la televisión pública valenciana

El ministro de Transportes Óscar Puente sigue repartiendo correctivos. En esta ocasión, ha utilizado su cuenta de X para mandar un recado a Toni Cantó, quien actualmente conduce el programa político El debat en À Punt, la televisión pública de la Comunidad Valenciana.

Los datos no están sonriendo al que fuera diputado por Ciudadanos, que tras su etapa en el partido fundado por Albert Rivera se ha reinventado como presentador de televisión. Aprovechando que la audiencia no acompaña a Toni Cantó, Óscar Puente ha tirado de hemeroteca para mandar un mensaje a los que quieren cerrar TVE.

El ministro de Transportes ha respondido a una noticia de la edición valenciana de eldiario.es, cuyo titular hace alusión a la pobre audiencia del espacio que conduce el actor y presentador valenciano.

"Toni Cantó hunde la audiencia de À Punt del viernes noche al 0% de espectadores", informa el periódico. Una noticia que no ha pasado desapercibida para Óscar Puente. "Cuando VOX habla de entrar con una motosierra o con un lanzallamas en TVE se refiere a esto. Con poner a Toni lo dejas como un solar", ha ironizado.

De esta forma, el ministro socialista ha hecho referencia a la amenaza que profirió el portavoz de Vox en la Comisión de Control a la Corporación RTVE, Manuel Mariscal, quien dijo que al llegar al Gobierno no sabrán si entrarán en la radio televisión pública "con motosierra o con lanzallamas".

No es la primera vez

Óscar Puente parece haberla tomado con Toni Cantó. No es la primera vez que el vallisoletano carga contra el valenciano por la misma razón. Y es que hace un mes, cuando Toni Cantó se estrenó en À Punt con El Debat, también promedió un 0% de cuota de pantalla.

En aquella ocasión, Óscar Puente también tiró de hemeroteca, pero esta vez recogiendo unas declaraciones del propio Toni Cantó, quien en 2019 afirmó que cuando fuera president de la Comunidad Valenciana cerraría "Tele-Compromís".

"Dijo que la cerraba y está haciendo lo que está en su mano para conseguirlo", ironizó Óscar Puente recogiendo un mensaje en X del economista Julen Bollain, quien también se hizo eco de los datos del programa del valenciano, del que dijo "Toni Cantó: Cómo hundir todo lo que toca".