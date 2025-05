Le llueven los ‘me gusta’ con su respuesta a Manu Tenorio, que dijo que se levanta a las 6.00 para ir al gimnasio 

El cantante Manu Tenorio ha dejado una polémica respuesta durante la entrevista que ha concedido a la agencia Chance, de Europa Press, para presentar Voy, el que va a ser su nuevo trabajo. Durante la conversación, el cantante ha comentado el estrés que lleva encima y cómo ha conseguido lidiar con él.

"He sufrido un desgaste anímico muy serio, que después han desembocado en unas circunstancias, en un comportamiento que a mí no me correspondía y eso ha influido colateralmente en mi familia", se ha sincerado.

Sobre cómo está consiguiendo llevarlo bien, ha aportado los factores que son claves en su día a día: "Está la familia, que es el punto principal, están los psicólogos, están los psiquiatras y sobre todo lo más importante, está mi mujer, que aquello no es normal, y los hábitos saludables".

Preguntado precisamente por este último aspecto, Tenorio ha contado que la gente no se cree que se levanté a las 5:45 y vaya al gimnasio: "Pero es que prefiero levantarme a las 5:45 e ir al gimnasio a tomarme un antidepresivo, porque al fin y al cabo los dos son química".

"Lo que pasa que la química del antidepresivo es una química externa y después está la otra química que crea tu cuerpo cuando te levantas a las 6 de la mañana con dos cojones y te vas al gimnasio y te pegas la sudada y después te tomas el café y dices 'qué hay que hacer'", ha sentenciado el artista.

La entrevista se ha hecho viral en X, la red social anteriormente conocida como Twitter, con más de 250.000 visualizaciones y más de un centenar de respuestas, entre la que destaca la de la tuitera @StarlessCrimson. Su contestación, breve pero contundente, también ha tenido éxito.

"Los demás nos levantamos pero para ir a currar, Manu", ha escrito en el tuit, que en pocas horas ha superado los 7.000 me gusta y las 17.000 reproducciones.