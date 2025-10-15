Les pregunta a sus alumnos universitarios dónde está Palestina después de ir a la huelga y la respuesta es para reflexionar

Estos días han estado marcados por las protestas, manifestaciones e incluso huelgas ciudadanas multitudinarias en diversos puntos de toda España para demostrar la solidaridad con el pueblo palestino.

Y unos de los principales protagonistas y asistentes a estas manifestaciones han sido los estudiantes, quienes suelen ser los primeros en apuntarse a las protestas, y en este caso no ha sido diferente.

Sin embargo, esta vez algunos alumnos universitarios han llamado la atención no sólo por su parte más reivindicativa, sino también por su respuesta a la pregunta que les ha formulado uno de sus profesores después de que éstos faltasen a clase por hacer huelga.

"Tengo un amigo que da clases en la universidad. El pasado jueves sus alumnos hicieron huelga. Hoy les ha puesto un mapa mudo delante y les ha pedido que señalen Palestina, ejercicio que les valdría el aprobado general (asignatura cuatrimestral). Lo habéis adivinado: ni uno supo", ha contado el usuario @lady_p0t0rr0 a través de su cuenta en la la red social X.

Además, el tuitero ha añadido que muchos de los estudiantes al intentar adivinar la ubicación del país "dejaron caer el dedo en África". "Y hasta uno lo puso casi en la frontera de México con Estados Unidos", ha comentado sorprendido.

Asimismo, ha afirmado que lo mismo pasaría si esto mismo se les preguntase a los estudiantes que defienden a Israel, y ha apostado porque los alumnos, que están en segundo curso universitario, tampoco sabrían ubicar a este país en el mapa.

Con esta anécdota, el tuitero ha querido dejar claro que no se trata de una crítica al posicionamiento político de los alumnos, ni tampoco a su actitud de protesta, pero sí a la falta de conocimiento sobre el tema.

"Me apuesto todo lo que tengo a que tampoco aciertan con Cuenca o Ciudad Real"; "Mi hijo de 3°ESO me dijo que ese día hacían huelga por Gaza y la semana siguiente por Palestina"; "La gente que no se lo cree no tiene mucho contacto con estudiantes...", han comentado algunos usuarios.