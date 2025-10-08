Llaman "perroflauta" a este diputado de Sumar por llevar esta camiseta al Congreso y él no tarda en reaccionar

El diputado valenciano de Sumar Nahuel González ha respondido en sus redes sociales a las críticas que está recibiendo en las últimas horas por la vestimenta que llevó este martes al Congreso para debatir la proposición de ley de iniciativa legislativa popular (ILP) que tenía el fin de derogar la Ley 18/2013 en la que se regulaba la tauromaquia como patrimonio cultural.

González fue el primero en intervenir con el fin de presentar esta ILP -firmada por algo más de 600.000 personas bajo el reclamo No es mi cultura- que, a la postre, acabó siendo rechazada tras la abstención del PSOE y únicamente conseguir 57 votos a favor, 169 en contra y 118 abstenciones.

Antes de empezar a hablar de esta proposición de ley, el diputado de Sumar empezó recordando al pueblo palestino y a las personas que han ido en la Flotilla: "Abrazamos a la gente de la Flotilla que ha puesto su cuerpo, su cara y su vida por la solidaridad frente a algunos cuñados que desde su sofá intentan burlarse. Nosotros no vamos a parar hasta detener el genocidio, que empezó mucho antes del 7 de octubre de hace dos años".

"Una diferencia es que nosotros condenamos la muerte de todo inocente que falleció hace dos años y de todos los que están muriendo bajo las bombas y que estas bancadas de aquí -en referencia al PP y Vox- siguen sin condenar con auténtica vergüenza y lo vamos a seguir recordando en cada pleno", remató.

González, para la ocasión, llevó una camiseta deportiva, parecida por ejemplo a las de fútbol, en la que se podía leer en el centro la palabra "Palestina lliure" con el cuerpo de la letra 'P' en grande y ocupando todo el ancho del propio término.

En redes sociales, muchos han criticado que se pudiera presentar en el Congreso de una forma tan informal, casi como si estuviera en su casa. Se han visto muchos tuits como este: "Ir bien vestido y acorde al lugar en el que estás es una muestra de respeto a los demás y a ti mismo". Aunque también ha habido otros que han sido muchos más faltosos y le han calificado como "perroflauta".

El diputado de Sumar, para responder, ha querido poner un tuit: "El sector taurino y los sionistas llamándome 'piojoso y perroflauta' por subir a la tribuna a defender a los animales con esta preciosa camiseta de @ube_efe y @BDSPaisValencia solo me llena de orgullo. Viva la lucha por la vida".