Llaman "repaso" a lo que ha hecho Ana Iris Simón con Noelia Núñez en 'Espejo Público'

Noelia Núñez ha estado en Espejo Público —y en otros medios de comunicación— en la mañana del jueves, un día después de dejar todos sus cargos en el PP, para dar explicaciones.

La ahora exdiputada, exportavoz en Fuenlabrada y exvicesecretaria del partido de Feijóo ha dado explicaciones en Espejo Público, donde les ha tenido con Ana Iris Simón y con Gonzalo Miró.

En X se ha viralizado lo que la escritora y autora de Feria le ha dicho a Núñez y hablan hasta de "repaso": "Alguien que no ha trabajado en una empresa privada, para una liberal, anarcocapitalista como tú que cree en un Estado muy pequeño, ¿crees que alguien sin experiencia en empresas privadas o con una experiencia muy muy pequeña y sin estudios terminados y acreditados debe estar en el Congreso de los Diputados? ¿Y qué clase de meritocracia es esa?".

Núñez ha respondido que ella tiene su vida laboral y que lo puede demostrar: "Entonces, lo puedo acreditar. No tengo ningún problema en eso". "No te estoy poniendo en duda, simplemente te pregunto si consideras que alguien con una experiencia laboral mínima y unos estudios mínimos también, como defensora de la meritocracia y de un Estado muy pequeño, debería estar cobrando del Estado, como has estado tú, durante casi 10 años", le ha espetado la periodista.

Y ha añadido: "Cuando por ejemplo acaban de aprobarse las Oposiciones a profesores y esos profesores se han estudiado una carrera, un máster y una oposición para poder ganar un salario de 1.500-1.600 euros, mucho más bajo del que tú cobrabas".

Hay que recordar que el salario de Noelia Núñez ronda los 84.799,12 euros, es decir, unos 6.057,08 euros brutos mensuales.