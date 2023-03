Se llevan sus AirPods, sabe dónde están y la historia posterior encandila a miles de personas

El usuario de Twitter @ivanpatxi ha publicado uno de los hilos en esa red social que más juego han dado en las últimas horas al contar todo lo que le ha sucedido después de que alguien cogiese sus AirPods cuando estaba en el gimnasio.

Hola @EjercitoTierra ¿podrían decirle al militar que tiene mis AirPods si me los puede devolver? Esta mañana los ha debido encontrar en el gimnasio O2 Plenilunio y se los ha llevado", ha escrito.

Además, como podía ver la ubicación de esos dispositivos, ha acompañado el mensaje con una captura del lugar exacto: "Está en el cuartel de Badajoz, la brigada Extramadura XI, excelente brigada por cierto…".

El usuario señalaba poco después que no hacía falta abrir ninguna investigación porque él mismo podía ver en su smartphone que, quien fuese, estaba escuchando música en el edificio: "A ver que lo mismo ha sido un error, yo con que me los devuelva…ya estaría".

Unas horas después, y tras acumular miles de 'me gusta', el propio usuario ha subido un vídeo de cómo se había solucionado el asunto junto al mensaje: "Todo solucionado 🔉🔉!! La persona que se llevó los airpods del gym los ha entregado, y no tenía duda que no había acto malicioso en todo esto".

"Quiero dar las gracias al personal de la Brigada Extremadura XI del Cuartel General Menacho y su implicación para resolver este asunto", ha celebrado. En el vídeo, explica que la persona se llevó los AirPods "por error": "Una persona que se los encuentra en el gimnasio y los echa en la mochila y, con las prisas, es lo que ha pasado y ya está. Me los enviarán desde el cuartel por correo certificado con acuse de recibo".