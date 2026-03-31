Amaral habla muy claro sobre cómo es Rosalía: dice que no hay "otra manera" de describirla

Rosalía está en boca de todos. La artista catalana ha comenzado su LUX Tour en España. Primero fue este pasado lunes 30 de septiembre en el Movistar Arena (Madrid). Cientos de fans tomaron los alrededores al formar una gran cola con la ilusión de ver y escuchar a la artista. No solo fueron fans de a pie, sino personalidades conocidas del mundo de la música, el cine y otros ámbitos, como ha sido el caso de Eva Amaral.

La cantante, vocalista del grupo Amaral junto a Juan Aguirre, se disponía a entrar en el recinto cuando los micrófonos de los periodistas se juntaron a su alrededor para preguntarle por Rosalía. Sobre si había ido a apoyarla, Amaral ha sido más contundente y clara que nunca: "Ella no necesita que yo la apoye, vengo a disfrutar sobre todo".

Preguntada por Europa Press qué destacaba de la cantante, ella lo ha tenido más claro aún: "Talento a raudales, no se puede describir de otra manera".

Las melodías y el mensaje de Rosalía

Si algo ha destacado en Lux, son las melodías y el mensaje que Rosalía ha tratado de transmitir. "La verdad es que las melodías, su forma de cantar es todo superemocionante". Ha llamado la atención especialmente lo que ha respondido ante la proposición de compartir escenario con ella: "¡Ojalá! Me gustaría".

"Tengo mucho que aprender de ella", ha añadido.

Los problemas de salud

El pasado miércoles, Rosalía tuvo que retirarse del escenario en Milán por una intoxicación alimentaria y, aunque intentó seguir, le fue imposible. "He estado vomitando entre bastidores y de verdad quiero dar el mejor espectáculo posible, y básicamente estoy aquí, en el suelo, esforzándome al máximo", comentó.

Por suerte, más tarde mandó un mensaje en sus redes sociales avisando de que estaba sintiéndose mejor: "Gracias por todo el amor y el entendimiento de todos los que estaban allí".

Amaral ha comentado al respecto que el hecho de enfermarse "nos ha pasado a todos, en algún momento de nuestra carrera".