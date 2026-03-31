Aficionados a la radio de todo el mundo localizan en un bosque el emisor que desde febrero transmite mensajes en persa en código a agentes de EEUU en Irán dos veces al día

Hay miles de radioaficionados en el planeta escrutando frecuencias para detectar señales extrañas o, como en este caso, de espionaje.

Podría ser la sinopsis de una película de espías, pero es real. Gracias a la pericia de un grupo de radioaficionados, ha salido a la luz algo que parecía imposible: localizar el origen de unas misteriosas emisiones en persa que, desde el 28 de febrero (comienzo del ataque de EEUU e Israel a Irán), transmiten mensajes cifrados dos veces al día, seguramente dirigidos a agentes estadounidenses en Irán, según fuentes citadas por Financial Times.

La investigación apunta ahora a una zona muy concreta: un bosque al suroeste de Stuttgart, cerca de instalaciones militares de EEUU. Las señales, detectadas en la frecuencia de 7910 kilohercios, comenzaron justo después de un momento clave: los ataques lanzados por EEUU e Israel contra Irán, dirigidos contra infraestructuras nuclerares.

Horas más tarde, una voz masculina apareció en la radio pronunciando tres veces tavajjoh ("atención" en persa), antes de leer largas secuencias de números agrupados de cinco en cinco. Un patrón clásico en el mundo del espionaje.

Qué son las estaciones de números y por qué siguen usándose



Este tipo de emisiones no es nuevo. Se conocen como 'estaciones de números', un sistema utilizado durante décadas por servicios de inteligencia. Países como Rusia, Corea del Norte o Polonia han recurrido a ellas históricamente.

La clave está en su eficacia. Las radios de onda corta permiten enviar mensajes a miles de kilómetros sin depender de internet o redes móviles. Y si el receptor tiene la clave correcta, el mensaje es prácticamente indescifrable. Este sistema, basado en cifrado tipo one-time pad, ha sido demostrado como matemáticamente seguro.

El proyecto internacional Priyom fue uno de los primeros en analizar estas emisiones en persa. Detectaron detalles llamativos: sonidos de fondo asociados a equipos militares de la empresa estadounidense L3Harris Technologies y, durante varios días, incluso ruidos del sistema Windows 10.

Cómo lograron encontrar al emisor en Alemania



La localización del transmisor no fue casual. Los radioaficionados aplicaron dos técnicas clásicas:

Triangulación : varias estaciones determinan la dirección de la señal y calculan su punto de origen.

: varias estaciones determinan la dirección de la señal y calculan su punto de origen. Multilateración: mide el tiempo que tarda la señal en llegar a distintos puntos para estimar la distancia.

Combinando ambos métodos, lograron acotar la zona hasta un bosque cercano a Böblingen, junto a instalaciones militares como el cuartel Patch en Stuttgart-Vaihingen, donde EEUU mantiene presencia desde la Segunda Guerra Mundial.

Las imágenes satelitales refuerzan esta hipótesis: muestran una red de antenas en la zona, compatible con sistemas de transmisión de onda corta.

Además, los investigadores aprovecharon una propiedad clave de estas señales: aunque rebotan en la ionosfera para viajar largas distancias, también generan una onda terrestre, más limpia y estable en las proximidades del emisor. Detectar esa señal permitió afinar aún más la ubicación.

Silencio oficial y dudas abiertas



A pesar de las evidencias, no hay confirmación oficial. El Condado Europeo de EEUU, con sede en Stuttgart, ha evitado pronunciarse. Tampoco el Ministerio de Defensa alemán ha dado detalles.

La Agencia Federal de Redes aseguró que no ha detectado infracciones legales, pero no aclaró si realizó inspecciones sobre el terreno.

Mientras tanto, las emisiones han cambiado. El 25 de marzo se interrumpieron temporalmente. Días después, reaparecieron con una potencia mucho más baja, casi imperceptible. Según los radioaficionados, la señal ya no sería útil para comunicaciones a larga distancia.

Un misterio que sigue abierto

El caso deja varias preguntas sin respuesta. ¿Quién está detrás de las emisiones? ¿Son realmente mensajes para agentes sobre el terreno en Irán? ¿Por qué han reducido la potencia tras ser localizados?

Para los investigadores de Priyom, hay una posibilidad clara: quien opera el transmisor sabe que ha sido descubierto. Y en el mundo del espionaje, eso suele significar una cosa: el juego ha cambiado.