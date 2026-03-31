Qué empresas estadounidenses "deben esperar la destrucción" en Oriente Próximo tras la amenaza de Irán

Teherán ha anunciado esta tarde, a través de su Guardia Revolucionaria, que durante este miércoles, y como represalia por los bombardeos y ataques continuos de EEUU en la región, bombardearán las instalaciones de empresas estadounidenses que se encuentren en Oriente.

Este anuncio supone un paso más allá en la guerra, ya que hasta el momento, Irán se había 'limitado' a bombardear y atacar bases estadounidenses en países cercanos (Irak, Kuwait, Catar, Arabia Saudí...), o bien petroleros o barcos que no tuvieran su permiso para atravesar el Estrecho de Ormuz. Sin embargo, si lo que ha anunciado la Guardia Revolucionaria esta tarde de martes no es un farol, durante este 1 de abril podríamos hablar de una nueva escalada en el conflicto.

Según especifica la agencia Reuters, en total hay 18 empresas estadounidenses en la región, entre ellas auténticos transatlánticos tecnológicos -las más grandes del mundo- como Microsoft, Google, Apple, Intel, Tesla o IBM, entre otras.

El mensaje emitido por la Guardia Revolucionaria ha sido el siguiente: "Estas empresas deben esperar la destrucción de sus respectivas unidades a cambio de cada acto terrorista en Irán, a partir de las 8 de la noche, hora de Teherán, del miércoles 1 de abril".

Por otro lado, el Ejército de la República Islámica de Irán aseguró que atacó hoy con drones suicidas centros estratégicos y clave de comunicación, telecomunicaciones e industria de Siemens, Telecom y AT&T "del régimen asesino de niños" en el aeropuerto israelí de Ben Gurión y la ciudad de Haifa, en el norte de Israel.

Pero para ser más precisos con las instalaciones y las empresas que Washington tiene en Oriente Próximo, hay que mirar en qué lugares y qué clase de edificios tienen estas empresas en la región.

Instalaciones de Google en Oriente

En el caso de Google, la amenaza de Irán afectaría principalmente a sus oficinas y centros de datos en Emiratos Árabes (EAU), concretamente en Dubái. Además, en Riad y Yeda (Arabia Saudí) cuenta con su principal hub (centro neurálgico y de control) que en caso de ser atacado supondría un palo durísimo para la compañía en la zona, y que cuenta con una inversión de unos 10.000 millones de dólares.

Microsoft; EAU e Israel

Otra de las grandes es Microsoft, empresa a la que Irán podría asestar también un duro golpe en la región. También cuenta con oficinas y servicios de nube en Emiratos Árabes. Por otro lado, en Israel, Microsoft cuenta también con centros de I+D, proyectos ligados a defensa y datos de ingeniería avanzada. Además, cuenta con una inversión masiva en IA (15.000 millones de dólares en la región).

Amazon, una de las joyas de la corona en Oriente

La compañía de Jeff Bezos tampoco se libra de las amenazas iraníes. De acuerdo con los datos que se manejan acerca de la presencia de la compañía en Oriente Próximo, Amazon contaría con inversiones tremendamente elevadas en IA y cloud en Arabia Saudí.

Además, cuenta con edificios de centros de datos en Emiratos, Bahréin, que fue dañado recientemente y un megaproyecto en Arabia Saudí. Se trata de uno de los activos más críticos de la zona.

Meta, también con presencia en Israel

La compañía de Mark Zuckerberg también se enfrenta a la "destrucción" de sus instalaciones. En primer lugar en Israel, donde cuenta con numerosos equipos de ingeniería avanzada, así como centros de desarrollo que podrían ser atacados por Irán. Por otro lado, también cuenta con oficinas comerciales y de operaciones (EAU, Israel).