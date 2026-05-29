En México no se olvidan del polémico viaje de Ayuso y lo que dicen va a levantar una gran polvareda en España

Semanas después del polémico viaje de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a México, desde el medio mexicano Siempre! han publicado un artículo en el que hablan de la líder madrileña en unos términos que van a formar una buena en España.

En la noticia, escrita por Eduardo Macías Garrido, hablan de que a los propios españoles les "indigna el lenguaje que utiliza la señora Ayuso durante sus viajes". "Ya que la señalan de difundir una visión del mundo y la historia que no escatima en provocaciones gratuitas e insultos", han razonado.

"Independientemente de sus formas y provocaciones, es indignante que una extranjera venga aquí a criticar y a tratar de enrarecer una relación que por años ha sido fraterna ente nuestro país y España", han criticado.

En el artículo han asegurado que "el fanatismo de Díaz Ayuso está muy lejos de lo que piensa la sociedad madrileña". "No se olvida la época del fascismo en España, lo cual obligó a cientos de miles de demócratas españoles a huir de su país, los cuales fueron acogidos con cariño por México", han añadido.

"Con conceptos rancios y fuera de lugar"

Después de la invitación de la oposición mexicana a Ayuso, consideran que "no va por buen camino al invitar a la presidenta de la comunidad de Madrid, quien con conceptos rancios y fuera de lugar tuvo que suspender su viaje, alegando un clima de boicot propiciado por el gobierno mexicano".

De hecho, el autor también ha puesto en valor el mensaje que trasladó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras toda la polémica que surgió con México. "Pedro Sánchez criticó a Díaz Ayuso, incluso mandó un abrazo al pueblo hermano mexicano, calificando de vergüenza ajena sus declaraciones", han expuesto.

"Qué bueno que la española canceló el resto de su viaje por territorio mexicano, alegando que fue parte de un boicot, ya que según ella el gobierno mexicano amenazó a los organizadores de los premios Platino del Cine Iberoamericano con cerrar el complejo donde se llevaría el evento", ha razonado Eduardo Macías Garrido.

También han contado que el grupo Xcaret negó "haber recibido amenazas por parte de la presidenta de México" y que fueron "ellos los que solicitaron a los organizadores retirarle la invitación a Isabel Díaz por sus desafortunadas declaraciones".

"No hay que ser muy inteligentes para deducir que la activista española pretendía utilizar el foro como plataforma política, en lugar de enaltecer la industria cinematográfica de Iberoamérica", han sentenciado.