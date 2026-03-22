La reina Sofía saluda a Carlos Alcaraz en Miami y lo que ocurre en este momento ya está dando que hablar

La reina Sofía ha viajado hasta Miami para asistir a la presentación en Florida de la iniciativa America&Spain250 que ha organizado el Queen Sofía Spanish Institute, pero antes ha querido saludar al tenista español, número uno del mundo, Carlos Alcaraz.

El de El Palmar que, al igual que Rafa Jódar, está disputando el Miami Open, ha recibido los ánimos y Sofía le ha deseado suerte. Con una escena de algo más de 40 segundos que ha compartido Casa Real.

Pero de todo el encuentro, ha habido un momento que ha llamado especialmente la atención en redes sociales. Por un lado, que la reina Sofía ha ido, directamente, a darle dos besos al deportista murciano, pero también la pregunta que él le ha hecho.

"¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?", ha preguntado Alcaraz, sin hablarle de usted. Pero eso no ha sido un impedimento para que Sofía dijese "increíble". "Enhorabuena", ha contestado ella.

El murciano ha respondido con un "muchas gracias", mientras se daban la mano. Acto seguido, Alcaraz no ha dudado en bromear que le gustaría volver con una victoria a España. "Ojalá que sea con el trofeo. Ojalá que sea con el trofeo", ha bromeado.

Ambos se han mostrado muy cercanos. Con el tenista murciano dándole a la reina Sofía las gracias, deseándole que "lo disfruten", ambos cogidos de las manos y ella deseándole mucha suerte.

La escena se ha hecho viral, con más de 4.000 me gusta. Y, además de esa cercanía, ha habido algún que otro usuario que se ha dado cuenta de que Alcaraz tutea a Sofía durante su conversación.

"No sé qué es más gracioso, si Sofía yendo directa a darle dos besos y un abrazo a Alcaraz, o que Alcaraz tutee a la mismísima reina de España", ha dicho una de las personas que han reaccionado.

Alcaraz, a recuperar la racha

Carlos Alcaraz busca en el Miami Open recuperar el buen nivel que ha mostrado en los últimos meses. Tras terminar con su racha de victorias el pasado fin de semana, después de cuatro meses invicto, busca recuperar el tono en Miami.

Después de caer ante el ruso Daniil Medvedev en las semifinales del Masters 1000 de Indian Wells, el tenista murciano buscará reponerse del tropiezo en un Miami Open que ya ha empezado con buen pie.

Este sábado, Alcaraz se ha impuesto en segunda ronda al brasileño Joao Fonseca, por 6-4 y 6-4. En una victoria cómoda para el español, que se verá este domingo las caras ante el estadounidense Sebastian Korda.

"Estoy muy contento con mi nivel. Quería ver dónde estaba el nivel de Fonseca, me recuerda mucho a mí. Creo que jugué muy bien en los momentos decisivos. Estuve muy bien desde el principio hasta el último punto. Sé lo bueno que es Joao, y por eso estuve muy concentrado en cada punto, en cada golpe", explicó tras el partido.