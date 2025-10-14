Lo que han visto en una estantería de un supermercado traspasa fronteras: lleva 2 millones de visualizaciones

¿Ir al gimnasio o hartarse a dulce? Aunque es perfectamente compatible ambas cosas durante un día, se ha viralizado una curiosa foto de un supermercado que ha llamado la atención de miles de personas de todo el mundo después de que se compartiera en X, la red social anteriormente conocida como Twitter.

Ha sido el usuario Álex, conocido en esta red social por el nombre de @VenteDigo1, el que decidió compartir la estampa que ha visto en un supermercado justo a cinco palabras. Su sencillo tuit se ha convertido en uno de los más vistos y de largo de los últimos días.

"Aquí se tomó una decisión", ha escrito el tuitero, junto a la foto de una estantería de un supermercado en el que se pueden ver que hay galletas Oreo de todo tipo de sabores, desde las clásicas hasta las Golden. Sin embargo, hay un hueco libre en el estante donde alguien dejó dos mancuernas pequeñas de color rosa.

La interpretación del tuitero de que alguien decidió comprarse Oreo en vez de hacer ejercicios con las mancuernas ha recibido en poco más de un día más de 2 millones de reproducciones traspasando cualquier frontera y siendo uno de los tuit más vistos del mundo hispanohablante.

Además, también ha logrado revesar la cifra de los 140.000 me gusta y ha sido compartido más de 5.000 veces.

Ese tuit también coleccionado multitud de respuestas de personas que se sienten identificadas. "Tranquilamente puedo ser yo", ha dicho una usuaria. "Sin dudarlo sería yo", ha dicho una segunda, mientras que otro ha escrito un "casi siempre soy yo". También se pueden leer numerosos comentarios como "eligió ser feliz", "tomó la decisión correcta" o "es la opción buena".

Sin embargo, hay respuestas defendiendo que se pueden coger galletas, pero que eso no es incompatible con llevar un estilo de vida saludable.