Lo que le han pedido para alquilar un piso deja a todo el mundo boquiabierto: puede ser muy peligroso

La cuenta de X Dinero y Bolsa (@dinerobolsa) ha difundido un pantallazo con los requisitos que ha pedido un propietario de un piso para alquilar una vivienda y los usuarios no han hecho más que indignarse desde un primer momento.

"Mercado inmobiliario español en su mejor momento", se puede leer, junto a la imagen de todo lo que le pedía. Desde que lo compartiera este lunes lleva más de 375.000 reproducciones y 4.000 me gusta.

En el listado de los requisitos aparecen tanto el DNI en ambas caras como las últimas tres nóminas, el contrato de trabajo, así como tanto el comprobante de pago de los últimos seis meses del alquiler anterior y el propio contrato de alquiler anterior.

Por último y para redondear la lista, se exige el extracto bancario con movimientos de los últimos tres meses.

En las respuestas le han llegado a decir a la posible inquilina que ni se le ocurra "enviar todo eso a menos que ponga una marca de agua en cada fotocopia indicando 'sin valor contractual' porque de lo contrario mañana pueden pedir préstamos a tu nombre".

"Faltó poco para pedirle número de tarjeta, código de seguridad y las claves del banco. Cuanta información sensible para que después te vacíen las cuentas del banco…", ha reaccionado otro.