Lo que le ha pasado en el pelo a una española al vivir en Australia: "¿Tiene explicación científica?"

Australia se ha convertido en uno de esos países de acogida para muchos españoles que buscan trabajo, aprender inglés y algo de aventura. Además, el país se presta a que las personas que van allí a vivir creen contenido debido a las diferencias culturales que hay con España.

En las últimas horas la usuaria @carmeniri ha compartido lo que le ha pasado en el pelo después de llevar un tiempo viviendo en Australia. "Qué fuerte que desde que me he mudado a Australia mi pelo no para de crecer", ha explicado.

"Mirad esto. Y en el otro lado también", ha dicho mostrando partes de su cabellera que, según cuenta, han aumentado de volumen desde que vive ahí. "Qué pasa en Australia", se ha preguntado.

"Había una chica en TikTok que dijo le crecía muchísimo el pelo en Australia, yo no me lo creí, estoy aquí y os puedo garantizar que me está pasando. ¿Alguien tiene alguna explicación científica de por qué puede pasar?", ha dicho finalmente.