Lo que el mayor inversor del mundo ha dicho sobre la economía de España va a levantar muchas ampollas

Larry Fink, presidente y CEO de BlackRock, la mayor gestora de fondos de todo el mundo, ha ofrecido una entrevista en exclusiva al diario El País en la que ha hablado de una forma que va a dar que hablar sobre la economía de España.

El que es el mayor inversor del mundo, con una empresa que gestiona hasta 14 billones de dólares, ha asegurado que "a largo plazo las Bolsas van a seguir subiendo" y no se debe centrar la atención en "el ruido a corto plazo".

"¿Cómo se puede explicar si no que en España haya más de un billón de euros en depósitos? Cuando tu dinero está en el banco es porque no crees en el potencial de tu país. Para lograr más prosperidad no se puede pensar en si la guerra durará uno o dos meses, hay que pensar en el largo plazo y apostar por tu país a través de los mercados de capitales", ha cuestionado.

"En los últimos 20 años, en España se ha creado más riqueza que nunca. Es verdad que hay segmentos de la población que tienen problemas para llegar a fin de mes, pero no me puede negar que el aumento de la clase media en España sea un hecho y que ahora hay menos gente con dificultades económicas que a principios de siglo", ha señalado.

"Un gran lugar para vivir"

Después de reiterar durante la entrevista que no hablará de política, ha terminado defendiendo qué le parece la evolución de la economía en España. Y lo que ha dicho va a escocer a más de uno.

"Es uno de los países con mayor crecimiento de Europa. España cuenta con algunas de las mejores empresas y bancos del mundo. Hay gran capacidad de innovación, excelentes infraestructuras y es un gran lugar para vivir. Así que soy consciente de la resiliencia de España", ha defendido.

Larry Fink ha justificado que él no va "a entrar en comparaciones entre un político y otro, pero puedo decir que, en los últimos 10 años, más allá del actual presidente del Gobierno, España ha hecho cosas estupendas para mejorar".

"Me gustaría que otros países revisasen lo que ha hecho España en esta década para mejorar. Es uno de los países que suponen una esperanza para Europa", ha puesto en valor.

Respecto a los efectos de la guerra en Irán, ha asegurado que "si el resultado de este conflicto es que hay más seguridad para Oriente Próximo e Irán se abre a la comunidad internacional, el precio del barril de petróleo será mucho más barato de lo que lo es hoy".

"Sin embargo, si la guerra acaba, pero el país continúa siendo hostil con sus vecinos, los precios de la energía seguirán subiendo y habrá más inflación. Es difícil predecir qué va a pasar, pero yo prefiero ser optimista", ha añadido.