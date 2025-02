Lo que ve a la entrada del restaurante de Dabiz Muñoz en Dubai es un avance de lo que pasará poco después

Dabiz Muñoz sigue expandiendo su negocio y acaba de abrir —hace un par de meses— un nuevo local en Dubai, en este caso concreto de su marca StreetXo, una versión más callejera en comparación con DiverXo, su restaurante con tres estrellas Michelín.

Cenando con Pablo ha ido hasta Dubai, acompañado de Cocituber, para probar este local. Al inicio del vídeo ha grabado lo que hay a la entrada del hotel en el que está ubicado el restaurante y que ha llegado a sorprender a los influencers: una ingente cantidad de coches de alta gama.

"Estamos en un hotel llamado One and only y esto es un no parar de venir coches de lujo. Tenemos aquí un coche BMW. Es una locura lo de los coches. Un clase S. Al fondo un Bentley. Aquí hay mucho lujo. De hecho llegas con el Uber, te abre las puertas para que salgas... y aquí está el StreetXo", han explicado enseñando a su vez los coches de lujo, un avance de los precios que van a encontrarse en local ya que el nivel de vida de allí es mucho más alto que en España.

Han contado que el hotel está en un piso cuarto: "Vamos a probar el concepto a ver si se parece al de Madrid". Una vez sentados en la mesa han mostrado parte de la carta, que tiene platos míticos de la cocina de Muñoz, como las croquetas. "Y hablan español", ha matizado Pablo Cabezali.

Después de comer una gran cantidad de platos les han traído la cuenta. Ahí les han contado que Dabiz Muñoz les ha hecho una especie de menú degustación para ellos por el que han pagado 289 euros.

A grandes rasgos, han salido encantados con la experiencia y resaltan que la gente no pide tanto como ellos: "Me parece un concepto disruptivo en cualquier lado pero más en Dubai y que es Dabiz Muñoz".