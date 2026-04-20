Loles León aclara si es más 'chica Almodóvar' o 'chica Santiago Segura'

La actriz Loles León ha concedido una entrevista a El País, donde le han preguntado por la polémica entre Pedro Almodóvar y Santiago Segura, dos de los cineastas españoles más exitosos del panorama actual.

Aprovechando que la intérprete fue una de las llamadas "chicas Almodóvar", le preguntan por esta cuestión. Cabe recordar que, además, Loles León forma parte del elenco de la saga Padre no hay más que uno, dirigida y protagonizada por Santiago Segura.

"Es chica Almodóvar, pero también es chica Santiago Segura. Ahora parece que solo se puede ser de uno o del otro", le preguntan en El País, a lo que la actriz responde de forma tajante.

"Yo no soy ninguna de las dos. Ni chica Almodóvar ni chica Segura. Ahora quiero ser chica J. A. Bayona", asegura Loles León, quien preguntada por si le gustaría volver a rodar con el manchego, responde con un "claro".

No obstante, matiza asegurando que no espera "a nadie": "Yo hago mi vida. Lo que llega, me llena. Entiendo que él tiene que trabajar con gente nueva". Por otro lado, sobre Santiago Segura comentó recientemente que chocan "mucho" por su diferencia de caracteres.

"Yo siempre he sido mayor que mis parejas"

A Loles León también le han preguntado por la relación entre Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias. Una cuestión que la actriz aprovecha para relatar su experiencia personal con hombres más jóvenes que ella.

"Yo siempre he sido mayor que mis parejas, 11 o 12 años mayor. Es lo que salía. Caída rendida a los chulazos más jóvenes. La última vez que estuve con uno muy joven, yo tenía 52 años y él, 21. Era de Túnez y lo traje a España. Incluso hice prensa con él", confiesa.

"Siempre me ha importado un pimiento el qué dirán. Me han criticado mucho, ¿pero qué son las críticas? La gente que te critica no se atreve a vivir su vida y a hacer lo que le salga del papo", añade la actriz.