Loles León cuenta lo que le pasó cuando intentó alquilar un piso en Madrid: su reacción fue para levantarse y aplaudir

La actriz Loles León, que saltó a la fama por ser una de las chicas Almodóvar, ha contado su experiencia al intentar alquilar piso en Madrid. Lo ha hecho en Zero Dramas, el programa que conduce en La 2 y en RTVE Play.

"Ay los prejuicios. Esto me recuerda a una anécdota... hace mucho tiempo, cuando vine por aquí, a Madrid a vivir, busqué un piso de alquiler, y todo iba bien hasta que me preguntaban '¿a qué te dedicas?'. 'Soy actriz'. 'Ah, pues no te lo alquilo'. ¡¿Eh?!", ha relatado.

Sin embargo, la más llamativa ha sido la que le pasó recientemente: "Y ahora, el año pasado, me mudé a otro, que también sigo de alquiler, y me dijeron en la inmobiliaria 'bueno, estas personas a quienes no lo alquilan es a gente de más de 70 años".

La respuesta de Loles León fue inmediata. "Yo tengo 74 años", respondió la actriz, a lo que la persona de la inmobiliaria replicó diciendo: "Ah, bueno, a ti, siendo tú, pues sí". "Métetelo allí donde te quepa, guapa", fue la respuesta de la actriz nacida en Barcelona.

¿Es legal poner límites de edad a la hora de alquilar?

Atendiendo a este caso, cabe preguntarse si es legal negarse a alquilar un inmueble por cuestiones de edad como el que ha expuesto Loles León. La respuesta corta es que no. Así lo dicta la la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación.

Según esta norma, está expresamente prohibida la discriminación por razón de edad en el acceso a la vivienda, tanto por parte de actores públicos como privados (propietarios, inmobiliarias, plataformas, etc.).