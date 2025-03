Loles León contesta, fiel a su estilo, al 'no' de PP, Vox, Junts y ERC a reconocerla Medalla de Oro de Barcelona

La actriz Loles León ha hablado abiertamente en una entrevista concedida a El País sobre la negativa de Junts, ERC, Partido Popular y Vox a reconocerla como Medalla de Oro de Barcelona, una propuesta hecha por Jaume Collboni, alcalde de la ciudad.

"Esta medalla la transformaron en una cuestión política. Yo me fui de Barcelona porque después de haber hecho una importante carrera toda en un catalán perfecto, mejor que el que hablan estos que han votado que no, salió lo de la normalización del catalán, salió lo de la normalización del catalán", ha expresado en el citado medio.

"Y de pronto, pasé de ser una buena actriz catalana, a convertirme en una charnega, botiflera y colona", ha añadido la actriz. Sobre si se siente merecedora, ha expresado que recibir una medalla de su ciudad "es un acto de agradecimiento y mejores representantes de Cataluña que Serrat y yo no hay".

Ha razonado que Cataluña "no se merece estos cuatro partidos, tendrían que pensar un poco más. Vayamos hacia adelante, aunque lo hacen difícil". Ha recordado como era la ciudad de Barcelona en los setenta, la ciudad más "cosmopolita" de Europa y ahora cree que se ha "provincializado".

"No se puede dejar que unos pocos empobrezcan Barcelona con actos que no dan brillo, ni riqueza", ha rematado Loles León.

Las razones del "no" a entregarle la medalla, según los dos partidos independentistas, fue el cuestionamiento de las políticas de la normalización lingüística. Por otro lado, PP y VOX lo argumentaron alegando el 'no' al gobierno municipal de Barcelona por no acordar las propuestas de medalla.