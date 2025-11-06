Los baños sin separación de un colegio público en Madrid desatan la indignación: pero todo tiene una explicación

En redes sociales a veces basta una fotografía para desatar un debate nacional. Y esta vez todo ha sido por un baño del colegio público madrileño CEIP Emilia Pardo Bazán, donde una imagen ha bastado para que los inodoros de este centro se vuelvan los váteres más comentados de Madrid.

La indignación, la crítica y el debate han tomado la red social X, anteriormente conocida como Twitter, al viralizarse la imagen tomada en el CEIP Emilia Pardo Bazán, ubicado en el distrito Centro de Madrid, donde se ven varios váteres alineados sin separación ni tabiques.

"Estoy en shock", ha sido la breve frase del tuitero @cascaruja_ que le ha hecho llevarse más de 2.000 'me gustas' con su tuit, en el que también ha compartido la imagen de los ya famososos inodoros.

En concreto, el usuario ha citado una un tuit oficial del propio Ayuntamiento de Madrid, en el que dicha imagen estaba incluida junto a tres más que tenían como objetivo enseñar el resultado de la obra del centro educativo.

La foto forma parte de una publicación de la cuenta oficial del Distrito Centro (@JMDCentro), que presumía de las obras de reforma y conservación acometidas en el colegio, las cuales han contado con un presupuesto de 169.000 euros.

"El concejal de #Centro, @Seguragc, ha visitado hoy el CEIP Emilia Pardo Bazán tras la finalización de las obras de reforma y conservación acometidas por la Junta Municipal de #DistritoCentro con un presupuesto de 169.000 euros", ha publicado la cuenta oficial, seguido de las cuatro fotografías de las estancias, incluida la del baño.

Lo que seguramente nadie esperaba es que el protagonismo se lo llevasen los baños recién reformados, y es que en cuestión de horas, el tuit se ha vuelto viral y ha generado una avalancha de reacciones, memes y preguntas.

"¿Es un baño comunal o una prueba de convivencia?"; "Siempre quise cagar junto con mis compañeros del cole. Por fin nadie se quedará con las mismas ganas"; "Cagar cogiéndose la mano siempre es algo que une mucho", han bromeado algunos uaurios.

Sin embargo, entre las burlas, la indignación y la sorpresa también ha habido espacio para la explicación. Y es que varios docentes han intervenido para explicar cuál es el motivo de esta disposición de los inodoros.

Así, los maestros han aclarado que ese tipo de baños son habituales en las aulas de Infantil, donde los niños y niñas más pequeños necesitan supervisión directa del profesorado durante las rutinas de higiene.

En esas edades, explicaban, "lo importante es la seguridad y la autonomía progresiva", no la privacidad, que se va incorporando a medida que crecen. Además esto permite a los profesores estar pendiente de varios niños a la vez.

"En cualquier guardería y para los más pequeños de la escuela los baños son siempre así. Permite a los docentes poder controlar mejor el baño y asistir si es necesario. Para los más mayores los baños son individuales. Cae de cajón", ha apuntado un docente.

"Lo estás porque jamás has pisado un aula de infantil"; "En infantil es así para controlar mejor. No así en primaria ni en secundaria"; "Y esto es lo que pasa cuando escribes un tuit sin tener ni idea de cómo funciona un colegio", le han contestado algunos usuarios.