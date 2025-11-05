Abre un enorme melón por lo que dice de los colegios que "prohíben" traer cierto tipo de comida

La creadora de contenido conocida en TikTok como 'Elena&Family' (@elenayfamilyy) ha abierto un enorme melón sobre las prohibiciones de algunos colegios de traer, de parte de los alumnos, cierto tipo de comida, a raíz de los comentarios que publicaron algunos usuarios en un vídeo anterior en el que le preparaba un bocadillo de chocolate de untar a su hijo: "A nosotros solo nos dejan llevar fruta" o "¿Os dejan llevar eso al colegio?".

"Yo sinceramente eso no lo veo normal, una cosa es que el colegio te dé ciertas recomendaciones o unas pautas de: los lunes, bocadillos, los martes, lácteos, los miércoles, fruta... Para que los padres estén un poco al loro y le pongamos cosas variadas. Eso te lo compro", ha opinado al principio del vídeo, que ha acumulado más de 120.000 visitas y 8.000 'me gusta' en apenas 24 horas.

Sin embargo, no está de acuerdo con que el colegio limite a sus alumnos a solo llevar fruta o que, por ejemplo, solo se puedan llevar frutos secos cuando sea el cumpleaños. "Me parece que poner ese límite en el colegio no debería ser así porque el tipo de alimentación que les den es cosa de los padres", ha defendido.

"Tú no te puedes meter si el niño desayuna galletas o no, si desayuna fruta o no. Una cosa es que tú lo recomiendes, que tú hables con los padres, pero de eso a prohibir que solo lleven fruta... Creo que se nos ha ido un poco de las manos", ha reflexionado.

"Con esto conseguimos todo lo contrario"

La creadora de contenido y madre concluye que con este tipo de normativas que consigue un efecto contrario. "Yo conozco niños que no pueden comer ni chocolate, ni absolutamente nada, y cuando tienen la oportunidad se atiborran y comen con una ansiedad y con una angustia que eso no es bueno", ha expresado.

"Que tú demonices unos alimentos, que te los tengan prohibidos, al final vas a crear una mala relación con la comida", ha concluido.

Más de 700 comentarios

En apenas unas horas ya han sido más de 700 reacciones de usuarios que se han sumado al debate, con opiniones muy divididas: "El chocolate se los das en casa, en el colegio de mi hijo solo dejan llevar fruta y me parece genial". La propia Elena ha respondido a ese comentario: "Pues me parece una locura, o sea, ya no solo que prohíban, ya es que solo te dejan una opción".

"De toda la vida de Dios se lleva un bocadillo y un zumo, y en los cumpleaños tarta y nadie se ha muerto ni nada", ha respondido la usuaria Lulu. Una docente ha replicado y ha asegurado que ellos no tienen la potestad, solo para recomendar: "Los colegios no prohibimos".