¿Quién es la española de la Flotilla que Israel ha retenido acusándole de morder a una funcionaria?

El centenar de españoles miembros de la Flotilla han llegado ya a España, o están de camino. Menos una: Reyes Rigo, que se encuentra retenida en Israel por, presuntamente, "morder" a una funcionaria de prisiones durante un reconocimiento médico en la cárcel israelí de Ktziot. Tal y como informa el diario Abc, la mallorquina será liberada este próximo miércoles.

Rigo tiene 56 años y se dedica a la acupuntura con The House of Qi Healing Arts, una empresa con sede en Palma de Mallorca. Su detención en Israel se produjo junto a los otros miembros de la Flotilla de la Libertad, como Ada Colau o Greta Thunberg. Sin embargo, la mallorquina no ha sido liberada todavía por estos motivos.

A través de X (antes Twitter), y en una información recabada por el diario, la policía israelí ha informado que "la sospechosa, una ciudadana española de unos 50 años, fue detenida anoche y trasladada desde la prisión al centro policial de Shuafat, en la región del Néguev, para completar la investigación relacionada con el ataque a la funcionaria de prisiones en la mano izquierda". En la publicación, se lee, que "un tribunal de primera instancia" de ese país, ha prorrogado su liberación hasta el próximo 8 de octubre.

Los 44 barcos de la Global Sumud Flotilla, que se dirigían a Gaza con ayuda humanitaria, fueron interceptados por el ejército israelí a unas 70 millas náuticas de la costa de la Franja el pasado jueves. Este domingo, a su regreso, los miembros de la organización han denunciado "humillaciones" y "malos tratos".

Durante la travesía, y en conversación con el diario Público, la mujer retenida informó que "no está afiliada a ningún partido político", y que se embarcó en la Flotilla por "humanidad y solidaridad". Asimismo, apuntó que al "igual que las Brigadas Internacionales vinieron a defender la libertad, ahora nos toca a nosotros hacerlo con Palestina". Entre otras cuestiones, exigió al Gobierno de Sánchez "más ambición". "Nos hemos organizado para romper el bloqueo, llevar ayuda y abrir un corredor humanitario. El silencio del Gobierno ante esta acción no se corresponde con la retórica oficial, si respetan los derechos humanos es necesario un respaldo político y diplomático a la flotilla" sostuvo en aquel momento.

Tanto su familia como el portavoz de Podemos Baleares, Jesús Jurado, han confirmado su identidad y han exigido públicamente en su cuenta de X (antes Twitter) la liberación inmediata de Rigo. "Exigimos al @MAECgob que le libere de su secuestro". Sigue retenida por un régimen genocida que maltrata a activistas pacíficos, agrediéndolos y torturándolos", ha lamentado.

En total, 49 españoles viajaban a bordo de la Global Sumud Flotilla. Un primer grupo de 21 aterrizó el domingo en España tras ser deportado desde Israel y para este lunes se esperaba el retorno de los 28 españoles restantes, que finalmente no se producirá en su totalidad.