El vergonzoso ataque de Trump a Greta Thunberg: "Es una alborotadora. Debería ir al médico"

La activista sueca Greta Thunberg, parte de la Flotilla Global Sumud a Gaza, a su llegada al Aeropuerto Eleftherios Venizelos de Atenas (Grecia) desde Tel Aviv, el 6 de octubre de 2025.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha arremetido esta noche de forma vergonzosa contra la activista climática Greta Thunberg, a la que ha calificado de "alborotadora" por haber participado en la flotilla humanitaria que fue detenida por la Armada de Israel cuando navegaba rumbo a la Franja de Gaza.

"Ella es solo una alborotadora, ¿Sabes? Ya no le interesa el medio ambiente. Ahora está en esto. Es una alborotadora. Tiene problemas para controlar su ira. Creo que debería ir al médico", respondió Trump al ser preguntado por la prensa sobre la flotilla, durante una comparecencia de prensa en la Casa Blanca. "Es joven y está tan enojada, tan loca. Solo es una alborotadora", agregó el mandatario.

Trump no sólo trata a la activista como a una histérica (mujer, claro), sino que lanza ese tipo de comentarios sobre una persona que ha sido diagnosticada con un tipo de autismo que se conoce como Síndrome de Asperger. También sufre un trastorno obsesivo-compulsivo y mutismo selectivo. En incontables entrevistas, la joven ha relatado cómo su condición ha sido causa de mofa y de acoso escolar durante su infancia y cómo precisamente el activismo climático, con el que se dio a conocer y que no ha abandonado, fue su tabla de salvación en esta coyuntura. "Ahora es mi superpoder particular", dice sobre el Asperger.

Thunberg llegó este lunes al aeropuerto de Atenas, Grecia, tras ser deportada de Israel junto con un grupo de 135 miembros de la Global Sumud Flotilla, que fueron detenidos cuando navegaban hacia la Franja de Gaza con ayuda humanitaria.

A su llegada a territorio griego, denunció ante la prensa que "Israel está intentando eliminar a una población entera", en referencia a los gazatíes y palestinos.

"Podría hablar durante mucho tiempo sobre los malos tratos y abusos que sufrimos durante nuestro encarcelamiento, pero esa no es la historia", señaló, tratando de poner el foco en el drama de los palestinos, que llevan justo hoy dos años soportando la ofensiva de Israel, que deja ya 67.000 muertos, según datos del Ministerio de Salud gazatí.

Activistas españoles de la Flotilla Global Sumud expulsados de Israel denunciaron esta pasada noche a su llegada a Madrid que sufrieron "torturas de bajo impacto" durante su reclusión y alertaron de que una de sus compañeras, la mallorquina Reyes Rigo, aún no ha regresado a España.

“No estamos todas. Falta Reyes Rigo, de Mallorca. Estamos preocupadas por las compañeras que se han quedado atrás. No vamos a parar hasta que salgan”, afirmó la coordinadora de Podemos Illes Balears, Lucía Muñoz, ante las cámaras de televisión que les esperaban en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas.