Luis Tosar pone voz a lo que muchos piensan cuando ven a "niños por ahí hablando de Franco"

El actor Luis Tosar, ganador de tres Premios Goya, ha hablado sin pelos en la lengua de las sensaciones que le provoca ver a "niños por ahí hablando de Franco".

Todo ello después de unos datos de la encuesta del Centro de Investigación Sociológicas (CIS) de octubre que aún a día de hoy sigue generando debate. De acuerdo con ese estudio, el 19% de los jóvenes españoles de 18 a 24 años cree que durante la dictadura de Franco fueron unos años "buenos" o "muy buenos" para el país y para todos sus ciudadanos. Ese porcentaje sube al 21,3% en los españoles en general.

En una entrevista en Esquire, Tosar admite que le produce "mucha tristeza que ahora haya niños por ahí hablando de Franco, reivindicando su figura": "Niños, cuyos padres ni siquiera han vivido el franquismo y, aun así, están en ese discurso".

"Se alzó en armas el 18 de julio y acabó con un gobierno legítimo"

"No se dan cuenta de que este señor se alzó en armas el 18 de julio y acabó con un gobierno legítimo. Es increíble", insiste el actor que ha concedido esa entrevista por el estreno de su última película, Golpes.

En diciembre, Tosar ya dejó clara su opinión al respecto cuando en una entrevista en 3CatRadio le plantearon: "La película comienza con un momento muy doloroso de la historia de España como son los muertos enterrados en cunetas, ¿te preocupa que haya un negacionismo, especialmente por parte de la extrema derecha sobre todo?".

"Estamos viviendo un tiempo muy extraño"

"Estamos viviendo un tiempo muy extraño. Me produce mucho dolor escuchar a chavalitos de 14 o 15 años reivindicando la figura de Franco como si ese señor no fuera el que un 18 de julio se alzó en armas para reventar a un gobierno legítimo y provocó una guerra de tres años en este país que aún estamos pagando en dolor y gente enterrada en cunetas", señaló entonces.

"No sé si identifican que es la misma persona, que este señor sometió a este país a 40 años de sufrimiento, oscuridad, retraso con respecto al entorno y que provocó muchas muertes. Me parece terrible", insistió.