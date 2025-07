Manda el currículum a un bar, no le quieren por poca experiencia y la respuesta que les da es abrasadora

La respuesta que un trabajador ha dado a un hostelero que le rechazó el currículum al considerar que tenía poca experiencia se está comentado multitud de veces en las últimas horas porque, para muchos, le fallan las formas.

En la captura de pantalla de la conversación se ve cómo el aspirante manda el archivo y el empresario responde: "Buenas tardes, gracias. Busco a alguien con experiencia".

El trabajador no se toma muy bien esa réplica y estalla: "Experiencia como si fuerais la NASA. Creáis núcleos allí. Cómo coño va a tener uno experiencia sin trabajar primero, gilipollas de mierda".

El hostelero no entra en la confrontación y simplemente replica: "Vaya... menos mal que ni siquiera concerté una entrevista. Uno de los requisitos es la educación. ¡Suerte!".

La conversación la ha publicado en las redes sociales la popular cuenta @soycamarero y muchos coinciden en que quizá el trabajador tenga razón en lo que dice, pero no en cómo lo dice.

"Si bien tiene toda la razón en que no hay forma de conseguir experiencia sin que te contraten, al insultar le ha dado una excusa al empresario para repartir sus datos a todos sus conocidos para que no lo contraten. Insultar no ayuda, nunca ayuda", dice una persona.

"Perdió la razón por esa boca", añade otro. "El currito tiene razón pero las formas son malas pero una lanza a favor del empleador que te ha avisado con educación de que no están interesados. La mayoría simplemente te ignora y ya", subraya uno más.