Manuel Jabois habla claro como pocos sobre lo de Frank Cuesta 

El periodista Manuel Jabois ha hablado con toda claridad sobre todo lo relacionado con el aventurero Frank Cuesta, quien admitió que había engañado a todo el mundo durante años y que, entre otras cosas, no tenía cáncer como había dicho y que nunca ha rescatado animales. Horas después de eso, él mismo se desdijo y afirmó que con su confesión no era tal, sino un guion forzado por chantaje.

"Impresionante que algo sea peor que confesar que llevas engañando años a todo el mundo al punto de inventarte un cáncer", dice Jabois en un artículo en El País.

Para el periodista, "lo interesante de su primera declaración, cuando se desmonta a sí mismo con unas gafas de montura de plástico blanca elegidas para la ocasión, porque hay ciertas cosas que sólo se pueden decir con esas gafas, es la falta de piedad consigo mismo".

"Francamente, de decir cosas así delante de una cámara no se sale. Si es mentira, hay demasiada gente dispuesta a creer que es verdad; si es verdad, para qué vas a salir", advierte Jabois.

El periodista subraya que "hay pocas ruindades peores que fingir enfermedades o jugar con ellas".

En su primer vídeo, Cuesta asimía la responsabilidad de haber "engañado a todos" y pedía "disculpas públicas" por haberse "aprovechado de tanta gente". Aseguraba también que sus conocimientos sobre animales "no son básicos, pero tampoco profesionales", ya que no es veterinario ni herpetólogo: "He sido un personaje y poco a poco se me ha ido yendo de las manos por un grave problema que tengo de mitomanía y ego".

Horas después, emitía otro vídeo señalando: "Lo hice porque me vi obligado. Me pidieron que lo hiciera si quería que se detuviera todo esto. Estoy en un estado de nervios desde hace un mes".

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.