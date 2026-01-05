Marcus, estadounidense, prueba por primera vez el roscón de Reyes y su cara lo dice todo: le advierten de lo que no debe volver a hacer

El popular creador de contenido estadounidense Marcus, conocido en redes sociales como @Permanentmarcus1 y sus vídeos hablando del día a día que vive en León, ha probado por primera vez el popular roscón de Reyes y ha necesitado muy poco para expresar lo que opina.

Como es habitual, cada Navidad en España surgen, de nuevo y cada vez de más tipos, los populares roscones de Reyes, un bollo de masa dulce en forma de la letra "O" adornado con fruta escarchada y en cuyo interior hay una pequeña figurita sorpresa.

El vídeo ha comenzado con Marcus recordando que muchos en España le han aconsejado que, sí o sí, debe probar un roscón. Ha sido la primera vez que lo ha hecho: tenía varios comprados, pero ha probado primero el que no tenía relleno (normalmente, nata, pero ahora surgen algunos de pistacho y otros sabores).

Su cara lo dice todo

¿Es posible expresar tanto diciendo tan poco y con solo un gesto de la cara? Lo cierto es que sí y Marcus es un ejemplo de ello. "Todo el mundo me dice 'Marcus, tienes que probar el roscón de Reyes'... Lo tengo y lo he probado", ha comentado al principio del vídeo, acumulando más de 17.000 visitas.

"Me encanta, voy a intentarlo de nuevo ahora mismo porque tenemos algunos", ha añadido. Tras probarlo con un tenedor (ojo, que algunos sensibles le avisan de que no se debe utilizar), ha cerrado los ojos y ha gesticulado como si el placer entrara por sus papilas gustativas directamente.

Enamorado completamente del roscón, le ha preguntado a su compañera española qué le parecía a ella este bollo. "Muy rico, está muy rico, está riquísimo", respondía marta. "Claro", reafirmaba Marcus.

"¡Con cubiertos no!"

Entre los más de 60 comentarios, se ha repetido en numerosas ocasiones la advertencia de algunos españoles sobre que no es necesario comer el roscón con cubiertos: "¡Con cubiertos nooooo, con la mano, hombreeee!".

"Con las manitas y mojado en chocolate", respondía la usuaria Rosario. Lourdes, por su parte, le respondía que si se lo come a bocados "está más rico".