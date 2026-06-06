Un premio Pulitzer experto en crisis financieras describe así el momento actual: "Lo que vivimos hoy es aterrador"

El prestigioso economista Liaquat Ahamed, ganador del Premio Pulitzer de Historia 2010 por su libro Lords of Finance: The Bankers Who Broke the World (en español: Los señores de las finanzas. Los cuatro hombres que arruinaron el mundo), ha dedicado gran parte de su trayectoria profesional a estudiar crisis económicas.

De hecho, el libro por el que fue galardonado con el Pulitzer trata acerca de cómo las decisiones erróneas de cuatro banqueros centrales en los años 20 y 30 provocaron la Gran Depresión.

El experto ha concedido una entrevista a la revista estadounidense Fortune en la que ha advertido de que no le gusta nada lo que está viendo en estos momentos en el panorama económico. "Lo que vivimos hoy es aterrador", ha asegurado.

A lo que Liaquat Ahamed se refiere con esa expresión es a la inversión desmedida en centros de datos y, sobre todo, a la gran deuda que tiene en estos momentos EEUU, que se sitúa en torno al 100% del PIB.

El especialista en crisis económicas cree que algún día "descubriremos que construir centros de datos, gastando sin ton ni son un billón de dólares al año durante los próximos tres años, inevitablemente acabará en un desastre, al igual que la burbuja de las puntocom".

El riesgo de que China tenga una parte importante de la deuda pública estadounidense

Por otro lado, Liaquat Ahamed ha señalado que EEUU se encuentra en una situación de riesgo no solo por su gran deuda nacional sino por el hecho de que una parte importante de la deuda pública estadounidense está en manos de China.

"¿Se imaginan que, en medio de una crisis financiera, uno de nuestros principales tenedores extranjeros de deuda nacional decida que es el momento oportuno para atacar la supremacía financiera de EEUU?", se ha preguntado el economista.

En ese sentido, Ahamed ha subrayado que "eso es esencialmente lo que sucedió entre Alemania y Francia en 1873. Y perjudicó al mundo durante 20 años".