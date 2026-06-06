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Es oficial: Periodismo y Económicas, entre las carreras en las que los universitarios hacen más ‘trampas’ con la IA
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Es oficial: Periodismo y Económicas, entre las carreras en las que los universitarios hacen más ‘trampas’ con la IA

Dos tercios del alumnado dijo haber usado IA generativa.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Un empresario trabajando en un portátil con iconos legales de inteligencia artificial que muestran normas de regulación, ética y cumplimiento.
El uso de la Inteligencia Artifical en algunas carreras universitarias.Getty Images

La inteligencia artificial ha pasado en apenas unos años de ser una tecnología reservada a expertos a convertirse en una herramienta cotidiana para millones de personas. Desde la búsqueda de información hasta la creación de textos, imágenes o presentaciones, su presencia es cada vez más habitual en ámbitos como el trabajo, el ocio y la educación. Sin embargo, su rápida expansión también plantea nuevos desafíos.

El auge de estas herramientas está obligando a replantear los métodos de evaluación y los límites entre el apoyo tecnológico y el fraude académico. Y es que la inteligencia artificial generativa ya no es solo una herramienta para estudiar más rápido, sino que también está obligando a las universidades a revisar cómo evalúan a sus alumnos. Un reto que crece al mismo ritmo que avanza esta tecnología.

Un estudio, liderado por Igor Chirikov y publicado en Science, se basa en encuestas a 95.513 estudiantes de 20 universidades públicas de investigación de Estados Unidos durante el curso 2023-2024 para llegar a la conclusión de que el uso de esta tecnología está muy extendido y que, en algunas titulaciones, también se dispara su uso indebido. Los investigadores advierten que esta realidad está poniendo en cuestión la fiabilidad de algunas formas tradicionales de evaluación, como exámenes, proyectos o trabajos académicos.

Un alumno realiza un examen.
  Un alumno realiza un examen.CAROL YEPES (getty images)

Hay que educar sobre la IA

Según el trabajo, alrededor de dos tercios del alumnado dijo haber usado IA generativa y un 37% la empleaba con regularidad. Pero el patrón cambia mucho según la carrera, ya que en áreas como Económicas y Periodismo aparecen algunas de las tasas más altas de uso para copiar o resolver tareas de forma impropia. En concreto, la estimación de “trampa” asistida por IA alcanza el 17% en Económicas y el 16% en Periodismo, frente al 5% en Biología.

El estudio también muestra que la intensidad de uso importa mucho. Entre quienes empleaban IA a diario, la tasa estimada de uso indebido sube al 26%, muy por encima del 7% entre los usuarios mensuales. Por esta razón, los autores no hablan de una solución única. Ante esta problemática, sostienen que no existe un modelo de evaluación “a prueba de IA” y piden rediseñar exámenes, trabajos y prácticas según cada disciplina.

Más allá del fraude, el informe detecta una brecha preocupante en el acceso y la alfabetización digital. Los estudiantes varones, blancos y asiáticos declaran usar IA con más frecuencia que las mujeres y que los grupos infrarrepresentados, lo que lleva a los investigadores a pedir una respuesta universitaria más fina, menos basada en prohibiciones y más en enseñar a usar la IA con criterio en contextos académicos y profesionales.

Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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